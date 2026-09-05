Volcán Puracé mantiene alerta Naranja por cambios importantes en su actividad

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) informó que el volcán Puracé, ubicado en la cadena volcánica Los Coconucos, continúa en estado de alerta Naranja, debido a que los parámetros monitoreados durante las últimas semanas se mantienen en niveles que representan una alteración importante de su dinámica.

Desde el último boletín, el monitoreo sísmico ha mostrado un predominio de señales relacionadas con la dinámica de fluidos dentro de los conductos volcánicos, especialmente de tipo tremor. Estas señales fueron localizadas bajo el cráter del Puracé, a profundidades menores de un kilómetro.

También continúa la actividad sísmica asociada al fracturamiento de roca. La mayoría de estos eventos se ubicaron entre 13 y 19 kilómetros al nororiente del volcán, a profundidades de entre 7 y 11 kilómetros. El evento de mayor magnitud alcanzó 3,1 ML y fue sentido en los municipios de Totoró, Puracé y Popayán.

El SGC señaló además que persiste un proceso lento de deformación del suelo en el sector comprendido entre los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga.



Emisiones de ceniza y actividad sísmica del volcán Puracé

En cuanto a la actividad superficial, entre las 2:00 p. m. del 4 de septiembre y la hora de publicación del boletín de este sábado 5 de septiembre, se registraron cinco emisiones de ceniza, con una altura máxima de 600 metros. Las columnas de ceniza se dispersaron hacia el norte y noroccidente, de acuerdo con la dirección de los vientos.

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El monitoreo de gases mantiene el registro de emisiones de dióxido de azufre (SO₂) y evidencia un incremento en la concentración de dióxido de carbono (CO₂) medida en el suelo. Por otra parte, no se han detectado anomalías térmicas asociadas al fondo del cráter mediante la información satelital disponible.

El SGC advirtió que, en las diferentes metodologías de monitoreo, los valores registrados actualmente corresponden a los máximos alcanzados durante las últimas semanas y superan ampliamente las líneas base de comportamiento. Por esta razón, el volcán continúa en alerta Naranja, que corresponde a un volcán con cambios importantes en los parámetros monitoreados.

La entidad explicó que mientras permanezca esta alerta pueden presentarse disminuciones temporales de la actividad frente a días o semanas anteriores, sin que esto signifique necesariamente que el volcán haya regresado a un nivel estable. Para pasar nuevamente a alerta Amarilla será necesario contar con un periodo prudencial de observación que permita establecer tendencias de estabilidad confiables.

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El SGC recomendó a la población no acercarse a las zonas de los cráteres de los volcanes Puracé, Piocollo y Curiquinga ni a las cabeceras de los ríos que nacen en estos sectores, debido a la posibilidad de emisiones repentinas de gases y ceniza, así como de expulsión de fragmentos de roca. También existe el riesgo de que la acumulación de ceniza y otros materiales genere flujos de lodo de menor alcance.

Finalmente, el Servicio Geológico Colombiano pidió a las comunidades consultar únicamente los boletines y canales oficiales para informarse sobre la evolución de la actividad volcánica y seguir las instrucciones de las autoridades locales, departamentales y de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).