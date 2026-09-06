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Atacan con drones y ráfagas de fusil subestación de Policía en El Carmelo, Cauca

Videos registrados por habitantes de la zona y difundidos durante los primeros momentos del ataque muestran lo que serían varios drones con explosivos sobrevolando el área.

Cajibio, Cauca (1).png
Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 6 de sept, 2026

Un ataque armado se registró contra la subestación de Policía de El Carmelo, en el municipio de Cajibío, Cauca. Las comunidades permanecen refugiadas ante la intensidad de los disparos y la presencia de drones que estarían lanzando artefactos explosivos.

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La situación ha generado temor entre los habitantes del sector, quienes han optado por permanecer dentro de sus viviendas como medida de protección ante los disparos y las explosiones.

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Videos registrados por habitantes de la zona y difundidos durante los primeros momentos del ataque muestran lo que serían varios drones sobrevolando el área. En las imágenes se observa cómo algunos de estos aparatos estarían dejando caer artefactos explosivos en inmediaciones de la zona afectada.

La presencia de estos dispositivos ha incrementado la preocupación de la comunidad, debido a que los ataques con drones se han convertido en una de las modalidades utilizadas por grupos armados para atacar posiciones de la fuerza pública en diferentes zonas del departamento.

Hasta el momento, no existe información oficial confirmada sobre personas heridas o fallecidas como consecuencia de estos ataques. Tampoco se ha establecido con precisión la magnitud de los daños materiales ocasionados en la subestación de Policía, la base militar o en viviendas y otras estructuras cercanas.

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Las autoridades se encuentran desplegando acciones en la zona con el objetivo de responder a los ataques y garantizar la seguridad de la población civil. Sin embargo, habitantes de estas comunidades han manifestado la necesidad de contar con un mayor respaldo de la Fuerza Pública, tanto por vía terrestre como aérea, ante la intensidad de la situación.

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