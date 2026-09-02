Rigoberto Urán llegó al Valle: donó 90 toneladas de cemento y 1.200 mercados para damnificados

Recientemente llegó a la capital del Valle del Cauca el ciclista Rigoberto Urán, quien arribó al departamento con una importante donación destinada a las familias damnificadas por el terremoto registrado el pasado 10 de agosto.

El deportista hizo entrega de ayudas humanitarias que no solamente serán distribuidas en la capital vallecaucana, sino que también llegarán a diferentes municipios del departamento que resultaron afectados por la emergencia.

Entre los elementos transportados se encuentran cerca de 90 toneladas de materiales para construcción y más de 1.200 mercados, que fueron recolectados gracias al trabajo conjunto entre el ciclista y varias empresas privadas que decidieron sumarse a esta iniciativa de solidaridad durante la contingencia.

Durán destacó la importancia de unir esfuerzos para apoyar a las comunidades que atraviesan dificultades y aseguró que las ayudas buscan contribuir a la recuperación de las familias afectadas por el movimiento telúrico.



"Ante una situación como esta, creo que uno tiene que estar atento y dispuesto a ayudar a las personas. Son cosas que, cuando uno las vive, realmente no sabe lo que puede pasar. Hoy estamos aquí para entregar unas ayudas muy importantes a la comunidad del Valle del Cauca. Vamos a estar en siete municipios, donde entregaremos 90 toneladas de cemento, 1.200 mercados, más de 12.000 productos de Colombina y 10 toneladas de productos de Postobón. Hay que seguir trabajando, acompañando a las comunidades y sumando esfuerzos para ayudar a quienes más lo necesitan" dijo Urán

Durante su visita, Rigoberto Urán también confirmó la realización del Giro de Rigo el próximo 1 de noviembre en el Valle del Cauca, un evento que espera convocar a más de 10.000 ciclistas.

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La competencia, además de reunir a miles de deportistas y aficionados, representará una importante oportunidad para la economía regional. De acuerdo con las proyecciones, el evento generará la llegada de más de 40.000 visitantes a la capital del Valle del Cauca durante ese fin de semana, lo que dinamizará sectores como el turismo, la hotelería, la gastronomía, el comercio y el transporte.

"Nuestro evento de noviembre lo vamos a realizar en Cali. En estos momentos, Cali y el Valle del Cauca necesitan reactivación, especialmente en el sector turístico. Esperamos que este evento genere un importante impacto económico, con un derrame estimado de cerca de 30 millones de dólares. Es un evento que viene creciendo muchísimo y que ya cuenta con 11.000 personas inscritas. Por eso, el compromiso y las ayudas tienen que seguir llegando. Tenemos que continuar trabajando de manera articulada para impulsar la reactivación económica y turística del Valle del Cauca" expresó el Rigoberto Urán.

Uno de los sectores que espera sacar mayor provecho de esta jornada es el comercio local. La llegada masiva de visitantes podría representar una oportunidad para cientos de comerciantes y emprendedores, al tiempo que se prevé la reactivación de miles de empleos relacionados directa e indirectamente con la realización del evento.