Comerciantes de Las Flores bloquearon varias horas la vía 40 por cierres del Giro de Rigo

Al menos 100 habitantes del barrio Las Flores bloquearon este viernes en la mañana la vía 40 con calle 106, generando un trancón de varios kilómetros por más de dos horas.

Según líderes sociales del sector, el motivo de la protesta se generó debido al cierre que el Distrito les anunció de ese tramo vial de la ciudad este domingo desde las 2:00 de la madrugada por la carrera del Giro de Rigo.

Omar Angulo, líder social de Las Flores que se dedica al reciclaje, señaló que gran parte de la molestia de las personas del barrio se debe a que el Distrito tomó la decisión de cerrar la vía 40 desde la calle 72 sin socializar con ellos ni tener en cuenta las afectaciones que pueden tener familiar y comercialmente.

“No compartimos que una competencia como el Giro de Rigoberto Urán tenga que afectar el comercio, la convivencia y la movilidad de una comunidad como la nuestra, que es una ‘isla’ en la ciudad. Nosotros tenemos dos entradas al barrio, la Circunvalar y la Vía 40, si nos cierran esas dos nos quedamos encerrados, y aquí hay un comercio, hay una actividad turística, y la gente de a pie que sale a rebuscarse, a realizarse tratamientos médicos como diálisis. Todo evento grande como este necesita un plan de contingencia para estas cosas y aquí no se realizó”, expresó Angulo.



Según el líder social, el bloqueo se levantó gracias a que el Distrito les prometió que este domingo destinaría ambulancias y buses para transportar a los habitantes o actuar frente a alguna emergencia.

Asimismo, el cierre previsto de la vía 40 en ambos sentidos iría hasta las 10:00 de la mañana para permitir de manera gradual la llegada de los comensales que se acercan a los restaurantes o los turistas que se dirigen a la playa de Puerto Mocho.

Angulo destacó que, como comunidad, no están en desacuerdo en eventos deportivos o culturales como el Giro de Rigo, que le generan grandes ganancias a Barranquilla, solo que piden a las autoridades prever planes de contingencia que no afecten el día a día de los ciudadanos.

Hay que recordar que el Giro de Rigo, donde participarán más de 8.000 competidores, comenzará en el Gran Malecón de Barranquilla, seguirá por Puerto Colombia, Tubará, Juan de Acosta, Usiacurí y Baranoa, y combinará tramos costeros, zonas rurales y destinos artesanales.