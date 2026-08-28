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Centro Democrático llevó al Chocó ayudas a comunidades afectadas por el terremoto

Durante la visita se reunieron con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y con el alcalde de Quibdó, Rafael Andrés Bolaños.

ayudas para chocó.jpg
Ayudas para Chocó.
Foto: EFE, Centro Democrático.
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

El expresidente Álvaro Uribe Vélez, el director del Centro Democrático, Gabriel Vallejo, la excandidata presidencial Paloma Valencia y los congresistas Andrés Guerra, Julia Correa y Claudia Margarita Zuleta estuvieron en Quibdó como parte de una jornada de entrega de ayudas para atender algunas de las afectaciones que dejó el terremoto del pasado 10 de agosto en el Chocó.

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Durante la visita se reunieron con la gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, y con el alcalde de Quibdó, Rafael Andrés Bolaños.

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El partido entregó a la Gobernación 10 antenas de comunicación satelital, las cuales se instalarán en comunidades que presentan dificultades de conectividad luego de la emergencia. Además, la Alcaldía de Quibdó recibió otra antena para una comunidad afectada del municipio.

“Hoy hemos recibido una donación muy importante en torno a las antenas Starlink, que garantizan parte de la manera como atendemos esta emergencia dentro de las afectaciones que hemos tenido en comunicaciones, pero también el compromiso, porque esto es un compromiso de país, esto es un compromiso en donde confluimos todos para poder, no solamente superar esta emergencia, sino permitir que el departamento del Chocó pueda desarrollarse”, aseguró la gobernadora.

Desde el partido también entregaron una planta eléctrica al ancianato Nicolás Medrano, en Quibdó, donde son atendidos 88 adultos mayores. A esto se sumaron dos toneladas de alimento para animales afectados por el terremoto.

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El expresidente Uribe señaló que la bancada también buscará acompañar desde el Congreso iniciativas relacionadas con las necesidades del departamento.

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“Lo que quiere esta bancada, este partido, es ayudarle a la señora gobernadora, a los alcaldes, al señor presidente de la república, que se ha comprometido tan profundamente con el Chocó, a ver cómo el departamento no solamente supera la tragedia, sino que avanza en soluciones estructurales que se vienen reclamando de tiempo atrás”, afirmó.

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