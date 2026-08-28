UNP retiraría esquemas de seguridad a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral

La Unidad Nacional de Protección (UNP) evalúa retirar los esquemas de seguridad asignados a Gabriela Muñoz, Juliana Guerrero y Beto Coral, luego de revisar sus condiciones de riesgo y determinar que no existen motivos suficientes para mantener las medidas.

En el caso de Gabriela Muñoz, la información suministrada señala que recibió un esquema de seguridad antes de finalizar el gobierno anterior. Muñoz ha sido mencionada por presuntas influencias indebidas en la Aeronáutica Civil,

El caso de Muñoz fue mencionado por el expresidente Gustavo Petro, quien se refirió a su situación a través de su cuenta de X. “La señorita Gabriela Muñoz efectivamente ha sido amenazada de muerte por núcleos al interior de su universidad, ha sido objeto de amenazas completamente injustas y desaforadas en las redes”, escribió el exmandatario.

Imagen de referencia creada con IA de la Unidad Nacional de Protección (UNP).

Otra de las personas a las que la UNP retiraría el esquema es Juliana Guerrero, quien irá a juicio por la presunta falsificación de un título universitario de la Fundación San José. De acuerdo con la información suministrada, Guerrero aseguró que está nuevamente en estudio de seguridad para revisar la pertinencia del esquema.



En cuanto a Beto Coral, activista que fue deportado de Estados Unidos, la información señala que recibió un esquema de seguridad sin que se hubiera realizado el procedimiento correspondiente para establecer su nivel de riesgo.

La decisión de la UNP se produce después de la revisión de las condiciones de seguridad de las tres personas. Según la información suministrada, el análisis concluyó que no se encontraban motivos suficientes para mantener los esquemas asignados.