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Blu Radio  / Política  / Tribunal ordena a la UNP restablecer protección de Angie Rodríguez y nuevo estudio

Tribunal ordena a la UNP restablecer protección de Angie Rodríguez y nuevo estudio

En el fallo, el Tribunal ordenó expresamente a la UNP realizar un nuevo estudio de seguridad a Rodríguez.

Angie Rodríguez
Angie Rodríguez
Foto: Dapre
Por: Kalila Peña
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

El Tribunal Administrativo de Cundinamarca ordenó a la Unidad Nacional de Protección (UNP) restablecer, de manera transitoria, las medidas de protección y el esquema de seguridad de Angie Lizeth Rodríguez Fajardo, exgerente del Fondo de Adaptación, mientras se realiza un nuevo estudio de seguridad que permita determinar las medidas que requiere actualmente.

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La decisión se produjo en el marco de una acción presentada por Rodríguez, luego de que la UNP modificará las medidas de protección que tenía asignadas. El Tribunal señaló que la situación de la exfuncionaria debe ser analizada teniendo en cuenta que actualmente ya no ocupa el cargo de gerente del Fondo de Adaptación y las amenazas que, según lo expuesto en el proceso, habría denunciado durante su permanencia en el Gobierno Petro.

Angie Rodríguez y el presidente Gustavo Petro en una mesa de reunión institucional junto a la bandera de Colombia.
Angie Rodríguez participa en una mesa de trabajo junto al presidente Gustavo Petro en un encuentro oficial del Gobierno Nacional.
Foto: Dapre

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En el fallo, el Tribunal ordenó expresamente a la UNP realizar un nuevo estudio de seguridad a Rodríguez. “Se dispondrá que la UNP realice un nuevo estudio de seguridad a la señora Angie Lizeth Rodríguez Fajardo teniendo en consideración que actualmente no se desempeña en el cargo de Gerente del Fondo de Adaptación y establezca las medidas de protección que requiera conforme a ese nuevo estudio de seguridad”, señala la decisión.

Sin embargo, mientras se adelanta ese procedimiento, el Tribunal determinó que las medidas que tenía anteriormente deben ser restablecidas.

“Pero en el entretanto deberán ser restablecidas las medidas de que era objeto conforme a la resolución DGRP 003701 de 23 de abril de 2026 de la UNP a fin de asegurar sus derechos fundamentales invocados en la demanda de acción de tutela, frente a cualquier riesgo”, añade el fallo.

Angie Rodríguez
Angie Rodríguez
Foto: Presidencia de la República

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Rodríguez fue desvinculada de la gerencia del Fondo de Adaptación el pasado 31 de julio, cuando el entonces presidente Gustavo Petro declaró su insubsistencia. Tras su salida, el mandatario la señaló de ser “manipuladora”, en medio de los cuestionamientos surgidos por las entrevistas que concedió y en las que denunció presuntas irregularidades dentro del Gobierno.

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