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Blu Radio  / Política  / De La Espriella pide a contralor grupo élite para investigar presunta corrupción en gobierno Petro

De La Espriella pide a contralor grupo élite para investigar presunta corrupción en gobierno Petro

El presidente Abelardo De La Espriella le pidió al nuevo contralor actuar sin tintes políticos.

Abelardo De La Espriella, posesiona como nuevo Contralor, Jorge Eliecer Laverde, en La Dorada, Caldas.
Abelardo De La Espriella, posesiona como nuevo Contralor, Jorge Eliecer Laverde, en La Dorada, Caldas. Foto cortesía.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 25 de ago, 2026

El Contralor General, Jorge Eliecer Laverde, se posesionó en La Dorada, Caldas. Desde allí el presidente Abelardo De La Espriella aseguró que su gobierno ha encontrado casos de presunta corrupción que se dieron durante los últimos cuatro años. Ante esta situación le pidió a Laverde la conformación de un grupo élite que pueda investigar estas denuncias.

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“Está usted frente una Colombia que exige resultados firmeza y que anhela recuperar la autoridad moral que fue menoscabada durante el cuatrienio anterior, un cuatrienio de piratas y ladrones”, dijo De La Espriella.

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En el mismo sentido señaló que la Contraloría debe actuar sin tintes políticos, incluso, contra funcionarios de este gobierno si se presume que cometieron actos de corrupción.

“No vine a tapar a nadie, que caiga quien tenga que caer por más cercano que sea”, agregó el mandatario.

Laverde por su parte aseguró que en el país se pierden cerca de 50 billones de pesos al año por casos de corrupción.

BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación
BLU Radio // Contraloría //
Foto: Contraloría General de la Nación

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“Seremos una contraloría preventiva, tecnológica, descentralizada y firme. Dejaremos atrás el control posterior de ir a tomar la foto al elefante blanco cuando el cemento ya se destruyó y los recursos ya se esfumaron”, dijo Laverde.

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