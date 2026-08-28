Realizarán subasta virtual y presencial para ayudar a damnificados por terremoto

La tragedia provocada por el terremoto que afectó a diferentes regiones del país también despertó iniciativas de solidaridad para apoyar a las familias damnificadas. Una de ellas es “Ponemos”, una subasta que reúne a artistas, diseñadores, marcas y empresarios colombianos, quienes donaron prendas, piezas y experiencias con el propósito de recaudar recursos para las comunidades afectadas en municipios del Suroeste antioqueño, además de Montenegro y Quimbaya.

“La tragedia del terremoto golpeó a millones de colombianos y nos conmovió profundamente a todos, pero también sacó a relucir lo mejor de nosotros”, señaló

senadora María Clara Posada.

Cómo participar

Los interesados podrán participar inicialmente en una subasta virtual, en la que se ofrecen las piezas y experiencias donadas por los diferentes participantes. La puja estará abierta hasta el lunes 31 de agosto, fecha en la que se realizará además el encuentro presencial. La organización invitó a quienes quieran contribuir a realizar sus ofertas y sumarse a la iniciativa.

El cierre de la actividad será presencial el lunes 31 de agosto, de 5:00 de la tarde a 9:00 de la noche, en Makeno, Medellín, donde se desarrollará una puja al alza. Posada hizo un llamado a los ciudadanos para acompañar la jornada de manera virtual o física y fortalecer la recaudación.



“Estamos muy invitados a que nos acompañen virtual o físicamente y a que hagamos que esta colecta sea demoledora, que sea rotundamente fuerte”, manifestó.

De acuerdo con la información publicada, el 100 % de los recursos recaudados será entregado a la Fundación Presentes, con destinación específica para apoyar a las familias damnificadas y contribuir a la reconstrucción de las edificaciones afectadas. De esta manera, “Ponemos” busca unir el arte, la moda y la solidaridad para canalizar recursos hacia las comunidades que necesitan apoyo tras el terremoto.