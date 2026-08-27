Así funcionarán las ayudas de Bancolombia para damnificados del terremoto

En entrevista con Mañanas Blu, de Blu Radio, con Néstor Morales, el presidente de Bancolombia, Juan Carlos Mora, explicó cómo funcionará el paquete de ayudas y financiación destinado a las zonas afectadas por el terremoto del 10 de agosto.

Mora detalló que Bancolombia destinará $5 billones en créditos para las zonas afectadas, con recursos dirigidos principalmente a familias, empresas y personas que desarrollan actividades productivas y necesitan recuperarse tras la emergencia.

De ese monto, $3 billones estarán destinados a créditos de vivienda con una tasa del 8 %, mientras que otros $2 billones serán para empresas y personas con actividades productivas, con el objetivo de facilitarles capital de trabajo y la recuperación de sus negocios.

“Las personas en las zonas afectadas van a poder tomar un crédito al 8 %”, explicó Mora durante la entrevista con Néstor Morales, al destacar que esta tasa está por debajo de lo que actualmente paga el sistema financiero a algunos ahorradores por sus depósitos.



El presidente de Bancolombia explicó que estas condiciones representan un esfuerzo para ofrecer financiación por fuera de las condiciones habituales del mercado. La intención es que los damnificados puedan acceder a recursos para reconstruir sus viviendas o recuperar sus actividades económicas.

Además de las nuevas líneas de crédito, Bancolombia también viene aplicando periodos de gracia para los deudores afectados por el terremoto. Mora señaló que estas medidas buscan aliviar temporalmente el flujo de caja de las personas mientras avanzan en la reconstrucción.

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“Que haya un periodo de gracia, es decir, que no tengan que pagar durante tres meses o dependiendo del tipo de crédito”, explicó el presidente de Bancolombia sobre uno de los mecanismos contemplados para los afectados.

Mora agregó que el banco comenzó a aplicar estos alivios desde el momento del terremoto y que posteriormente las disposiciones de la Superintendencia Financiera establecieron un marco normativo para este tipo de medidas en el sistema financiero.

Otro de los anuncios está relacionado con el sector productivo. Bancolombia entregará $30.000 millones a la Fundación Bancolombia para apoyar la recuperación de empresarios y productores afectados por la emergencia.

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Entre los sectores que recibirán atención está el cafetero, especialmente en la zona donde fueron afectados beneficiaderos e instalaciones de productores. Mora explicó que el banco trabajará con la Federación Nacional de Cafeteros para ayudar a que los productores puedan sacar adelante la próxima cosecha.

“Esos cafeteros necesitan poder sacar su cosecha”, afirmó el presidente de Bancolombia, al referirse a la necesidad de recuperar rápidamente la infraestructura productiva afectada por el terremoto.

El paquete también incluye un componente de ayuda humanitaria. Según Mora, Bancolombia ha desplegado cerca de $10.600 millones provenientes de recursos de la Fundación Bancolombia y de donaciones para atender necesidades de alimentación, kits de apoyo, medicamentos y respaldo a entidades de salud.

En la entrevista con Mañanas Blu, Mora explicó además que cerca de 45.000 personas han participado en la campaña de donaciones, con aportes cercanos a $9.000 millones. De ese dinero, más de $3.000 millones ya habían sido entregados como ayuda inmediata.

Respecto a los requisitos para acceder a los créditos, Mora aclaró que no están diseñados para exigir un codeudor como regla general. Según explicó, solamente podrían establecerse condiciones particulares dependiendo de la situación específica de cada persona.

La entidad también trabaja en la atención de sus propios empleados y en la recuperación de su red física en las zonas afectadas. Mora indicó que actualmente permanecen 22 oficinas cerradas, mientras cerca del 75 % de las oficinas en las zonas afectadas ya están funcionando.

“Tenemos 30.000 corresponsales bancarios en todos los municipios del país”, recordó Mora durante la conversación con Néstor Morales, al destacar que la red de corresponsales permitirá mantener el acceso a servicios financieros incluso en lugares donde las sucursales presentan afectaciones.

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De esta manera, las medidas anunciadas por Bancolombia combinan crédito con tasas especiales, periodos de gracia, ayudas humanitarias y recursos para la recuperación productiva. El objetivo, según explicó Mora en Mañanas Blu, es acompañar a los damnificados en la reconstrucción de sus viviendas y en la recuperación de sus negocios.