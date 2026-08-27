Cayó la Revancha de Baloto: nuevo multimillonario ganó $11.600 millones

Un jugador en el municipio de Palestina, Caldas, se convirtió en el nuevo multimillonario del país tras obtener el premio mayor de Revancha en el sorteo 2701, celebrado el miércoles 26 de agosto de 2026. El acumulado entregado asciende a $11.600 millones de pesos, una cifra que marca un hito histórico dentro de las modalidades digitales del juego en territorio colombiano.

El tiquete afortunado se adquirió a través del portal web oficial Baloto.com, plataforma que actualmente supera el millón de usuarios registrados. Se trata de la primera ocasión en la historia del juego en que un tiquete digital de Revancha resulta ganador del gran acumulado, y también de la primera vez que la suerte favorece al departamento de Caldas con esta modalidad.

Números ganadores del sorteo 2701 de Revancha

El apostador acertó la combinación completa mediante la modalidad manual. Los números ganadores correspondientes al sorteo 2701 fueron los siguientes:



Combinación principal: 02 - 18 - 19 - 25 - 26



02 - 18 - 19 - 25 - 26 Súper Balota: 08

Tabla informativa con los números ganadores (02-18-19-25-26, Superbalota 08) y el desglose de premios del sorteo 2.701 de Baloto Revancha, realizado el miércoles 26 de agosto de 2026. La gráfica confirma la entrega del acumulado principal por $11.600 millones y un nuevo premio inicial de $2.000 millones para el sorteo del sábado 29 de agosto.

Además del premio mayor, el sorteo dejó un balance global de 25.390 ganadores en distintas categorías de aciertos, sumando una bolsa total de premiación entregada que alcanzó los $11.696.963.550. Esta victoria representa la segunda oportunidad en lo que va del año 2026 en que cae el acumulado principal de Revancha.

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Trámites de cobro e impacto del juego en el país

El nuevo ganador deberá ponerse en contacto con la Fiduciaria de Occidente para gestionar la verificación y el desembolso correspondiente de la bolsa millonaria, además de revisar las condiciones estipuladas en la plataforma web. Tras la entrega de este acumulado, el juego reinicia su pozo para Revancha en $2.000 millones de pesos de cara al próximo sorteo del sábado 29 de agosto.

Según los datos de gestión aportados por el Operador Nacional de Juegos, entre el 25 de mayo de 2022 y el 23 de agosto de 2026, Baloto Revancha ha retribuido a los colombianos un monto superior a los $418.666 millones en premios, distribuidos entre 11.833.813 tiquetes premiados. Asimismo, la operación del sorteo ha generado transferencias por más de $258.461 millones destinadas a la financiación del sistema de salud pública en todo el país.

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Las apuestas para Baloto y Revancha permanecen disponibles tanto en los canales virtuales como en los más de 43.000 puntos físicos autorizados de Su Red, SuperGIROS y principales cadenas de grandes superficies a nivel nacional.

