Blu Radio Quimbaya
Quimbaya
MinCultura asegura que España tiene voluntad de diálogo sobre el Tesoro Quimbaya
El Gobierno colombiano envió en mayo de 2024 una carta al de España para pedir oficialmente la devolución del Tesoro Quimbaya, que consta de 122 piezas precolombinas halladas a finales del siglo XIX.
En Quimbaya, Quindío, adolescente llevaba perro a rastras y fue aprehendido
Un joven fue sorprendido llevando a un perro pastor belga malinois mientras conducía una motocicleta, lo que produjo lesiones al canino en sus patas. El joven será procesado por maltrato animal.
Encuentran tumbas de la cultura Quimbaya con más de 2.000 años de antigüedad en el Tolima
El descubrimiento se realizó durante la construcción de la nueva subestación energética Cajamarca de Celsia, cuando se realizaba el movimiento masivo de suelos.
El Tesoro de Quimbaya, un regalo a España que costó $50.000, y hoy vale oro
En total, son 122 piezas de oro que conforman una colección histórica. Se compraron en una tienda de antigüedades y hoy España se niega a devolverlas a la Academia de Historia del Quindío.
Petro responde al fundador de Panaca por polémica declaración en su contra
El empresario dijo que el comunismo nunca ha sido exitoso porque abusa de la ignorancia de los más pobres.
Cuatro personas muertas tras caer a un pozo en Quimbaya, Quindío
Entre las víctimas se encuentra un menor de edad.
Tesoro Quimbaya dificulta proyecto para extraer el galeón San José, según Medio
Sobre el Quimbaya, fuentes citadas dicen que resultaría infructuoso ya que el mismo llegó a España de manera perfectamente legal.
¿Qué significa para Colombia la orden de la Corte de repatriar el tesoro Quimbaya?
Las 122 piezas del tesoro Quimbaya se encuentran en museos de Madrid, España, desde 1892.
Gobierno aclara que devolución de Tesoro Quimbaya debe ser concertado con España
El Gobierno acatará la decisión de la Corte Constitucional para garantizar el regreso del Tesoro Quimbaya.
¿Por qué el Tesoro Quimbaya pasó de manos de un guaquero a la reina de España?
Un buscador de tesoros lo encontró en Quindío, pero, por la generosidad de un presidente, terminó en Madrid. Aquí la historia completa.