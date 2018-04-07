En vivo
Quimbaya

Quimbaya

  • Tesoro de Quimbaya
    Tesoro de Quimbaya
    Foto: AFP
    Nación

    MinCultura asegura que España tiene voluntad de diálogo sobre el Tesoro Quimbaya

    El Gobierno colombiano envió en mayo de 2024 una carta al de España para pedir oficialmente la devolución del Tesoro Quimbaya, que consta de 122 piezas precolombinas halladas a finales del siglo XIX.

  • perro.jpg
    Nación

    En Quimbaya, Quindío, adolescente llevaba perro a rastras y fue aprehendido

    Un joven fue sorprendido llevando a un perro pastor belga malinois mientras conducía una motocicleta, lo que produjo lesiones al canino en sus patas. El joven será procesado por maltrato animal.

  • tumbas quimbayas arqueologicas en el tolima (2).jpeg
    Tumbas Quimbaya encontradas en Tolima
    Foto: Suministrada a BLU Radio
    Nación

    Encuentran tumbas de la cultura Quimbaya con más de 2.000 años de antigüedad en el Tolima

    El descubrimiento se realizó durante la construcción de la nueva subestación energética Cajamarca de Celsia, cuando se realizaba el movimiento masivo de suelos.

  • Tesoro de Quimbaya.jpg
    Tesoro de Quimbaya
    Fotos: AFP
    Nación

    El Tesoro de Quimbaya, un regalo a España que costó $50.000, y hoy vale oro

    En total, son 122 piezas de oro que conforman una colección histórica. Se compraron en una tienda de antigüedades y hoy España se niega a devolverlas a la Academia de Historia del Quindío.

  • Gustavo Petro
    Gustavo Petro
    Foto: BLU Radio
    Política

    Petro responde al fundador de Panaca por polémica declaración en su contra

    El empresario dijo que el comunismo nunca ha sido exitoso porque abusa de la ignorancia de los más pobres.

  • 303774_Foto: pozo en Quimbaya, Quindío/Bomberos de Quimbaya
    Foto: pozo en Quimbaya, Quindío/Bomberos de Quimbaya
    Bogotá

    Cuatro personas muertas tras caer a un pozo en Quimbaya, Quindío

    Entre las víctimas se encuentra un menor de edad.

  • 294091_BLU Radio. Tesoro Quimbaya //Foto: AFP
    BLU Radio. Tesoro Quimbaya //Foto: AFP
    GERARD JULIEN/AFP
    Mundo

    Tesoro Quimbaya dificulta proyecto para extraer el galeón San José, según Medio

    Sobre el Quimbaya, fuentes citadas dicen que resultaría infructuoso ya que el mismo llegó a España de manera perfectamente legal.

  • 294091_BLU Radio. Tesoro Quimbaya //Foto: AFP
    BLU Radio. Tesoro Quimbaya //Foto: AFP
    GERARD JULIEN/AFP
    Nación

    ¿Qué significa para Colombia la orden de la Corte de repatriar el tesoro Quimbaya?

    Las 122 piezas del tesoro Quimbaya se encuentran en museos de Madrid, España, desde 1892.

  • 294091_BLU Radio. Tesoro Quimbaya //Foto: AFP
    BLU Radio. Tesoro Quimbaya //Foto: AFP
    GERARD JULIEN/AFP
    Nación

    Gobierno aclara que devolución de Tesoro Quimbaya debe ser concertado con España

    El Gobierno acatará la decisión de la Corte Constitucional para garantizar el regreso del Tesoro Quimbaya.

  • 294091_BLU Radio. Tesoro Quimbaya //Foto: AFP
    BLU Radio. Tesoro Quimbaya //Foto: AFP
    GERARD JULIEN/AFP
    Nación

    ¿Por qué el Tesoro Quimbaya pasó de manos de un guaquero a la reina de España?

    Un buscador de tesoros lo encontró en Quindío, pero, por la generosidad de un presidente, terminó en Madrid. Aquí la historia completa.

