El Tesoro de Quimbaya, un regalo a España que costó $50.000, y hoy vale oro

España posee un valioso tesoro que hoy es reclamado por la Academia de Historia del Quindío por considerarse un regalo ilegal del gobierno colombiano a la corona española a finales del siglo XIX. Estas 122 piezas, la mayoría en oro, reposan en el Museo de América de Madrid y desde Colombia se pide que sean devueltas por su valor histórico, mismo argumento que usa el gobierno español para negar dicha petición.

El Tesoro de Quimbaya es una colección de 11 cuentas de collar, seis cascos, nueve pasadores de collar, una corona, ocho alfileres, tres recipientes, cinco cascabeles, 17 poporos, ocho colgantes, dos instrumentos musicales, 21 narigueras y 31 orejeras. Piezas que “no se enajenan ni exportan o negocian”, según sentenció el Estado español.

Posición que no aceptará Jaime Lopera, presidente de la Academia de Historia de Quindío, y quien dijo en Mañanas BLU que es una batalla que llevan librando desde hace muchos años y, ahora, con el comunicado, escrito de manera oficial por España por primera vez, no se darán por vencidos en su reclamo.

Lopera relató que el Tesoro de Quimbaya fue comprado en el gobierno del presidente Carlos Holguín Mallarino como parte de un regalo que sería enviado a España. Así, en una tienda de antigüedades que estaba cerca al Palacio de Nariño les vendieron unas piezas únicas que habían llegado del Quindío; costó tan solo $50.000 y “resultó siendo una de las colecciones más “importantes de la exposición del Museo de América de Madrid”.

“El tesoro lo envió porque estaba cerca, en una tienda de antigüedades que quedaba por el Palacio de Nariño. Llegaron piezas del Quindío y las compraron por $50.000 de la época y, eso fue lo que mandaron”.

“Unas piezas están expuestas y otras las ocultaron. Porque consideran que son propias, porque lo que se regala no se quita (…) El Gobierno colombiano tiene todas las opciones para recuperarlo, pero no lo ha hecho. Por no dañar las relaciones internacionales con España. No se atreven a ir más adelante, en parte, por lo que pasa con el galeón San José”, añadió Lopera.

Explicó, además, que el argumento para devolverlo es que el contrato firmado por el presidente de ese entonces, al comprar las piezas para regalarlas a España, “es ilegal e inválido”.

“La entrega gratuita de un presidente a otro Estado de un bien cultural es invalido, porque la corte después de estudiar esto por muchos años, ordena al Gobierno a que gestione las acciones para recuperar la colección del Tesoro del Quimbaya”.

Ahora, según detalló, la Academia de Historia de Quindío tiene dos caminos, el primero es acudir al comité especial de la Unesco, “que se ocupa de los asuntos de reclamaciones de los países en estos temas”.

El otro, es la recuperación de unos objetos de oro de la civilización Quimbaya que están en un museo de Chicago, que en esa época vinieron y compraron las piezas y están allá. “Hace unos años estaban dispuestos a devolverlas si el Gobierno hacia las gestiones, no se hicieron”.