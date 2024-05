Director de UNGRD salpica al senador Carlos Andrés Trujillo en escándalo de carrotanques

En diálogo con Mañanas Blu, el director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Carlos Carrillo, hizo graves acusaciones que vinculan a políticos con el escándalo de corrupción de carrotanques en La Guajira.

Carrillo apuntó específicamente al senador Carlos Andrés Trujillo. Sugirió una inexplicable obtención de votos en Uribia, La Guajira, cuando su fuerza política está en Itagüí, en del departamento de Antioquia.

"Trujillo saca 20.000 votos en Uribia, un senador de Itagüí que saca 20.000 votos en La Guajira", señaló Carrillo, al cuestionar la autenticidad de esos resultados electorales.

Respecto a las declaraciones de Sneyder Pinilla, exsubdirector de la UNGRD, quien ha dicho que se utilizó dinero de la entidad para influenciar votaciones en el Congreso, Carrillo pidió que la entidad sea reconocida como víctima en el proceso.

"Básicamente lo que dice Sneyder Pinilla es que repartieron plata en efectivo, que le llevaron plata al presidente del Senado, que le llevaron plata al presidente de la Cámara de Representantes", explicó Carrillo.

Asimismo, el director de la UNGRD dijo que corrupción en la entidad no se limita a los carrotanques, sino que se extiende a numerosos contratos sospechosos.

"Hay una cantidad de contratos que huelen muy mal, no solamente el de los carrotanques, sino muchos más", afirmó el director de la UNGRD.

Daniel Quintero, salpicado

El exalcalde de Medellín, Daniel Quintero también fue mencionado en el contexto de este escándalo. Según Carrillo, Quintero tuvo un papel en la asignación de puestos y contratos dentro de la UNGRD y sugirió que usó políticamente la entidad para favorecer intereses particulares.

Vea lo de Daniel Quintero. Daniel Quintero tenía la subdirección de Reducción, casi nada. Y ahora dice que no tiene nada que ver, que es que lo traicionaron. Vea, Daniel Quintero tenía la subdirección de reducción, que es una de las tres subdirecciones de la entidad, con Alhetia Arango Gil. Aletia Arango Fil fue funcionaria de Quintero durante todos su periodo, fue directora del Dagrd, que es como el Idiger de Medellín, 14 meses. Después pasó a ser subsecretaria de Defensa de lo Público y no sé qué, unos nombres ahí que se inventa Quintero.

Después pasó a ser subsecretaria de Asuntos Sociales y de ahí salió a la oficina de Olmedo y estuvo ahí hasta enero. Y en enero la echaron cuando pues le pidieron la renuncia cuando Olmedo estaba afuera. Ni siquiera fue Olmedo el que la echó, fue Víctor Mesa”, dijo

Luego de esto, según Carrillo, le ofrecieron la subdirección a Luisa Fernanda Gómez Villegas, quien fue secretaria de Infraestructura de Quintero en Medellín.

“Entonces, pues a Quintero sí le pasa un poco, como el cuento de Stendhal, ¿cierto? De la mujer que es atrapada en flagrante delito y dice le crees más a tus ojos que a mis palabras.

O sea, es que Quintero quiere que le creamos más a sus palabras que a nuestros ojos”, dijo el funcionario.

¿Plata para aprobar la reforma a la Salud?

Carrillo también especuló sobre la posibilidad de que fondos de la UNGRD hubieran sido utilizados para asegurar la aprobación de la reforma a la salud en el Congreso, aunque admitió no tener pruebas concretas.

“Yo eso no lo puedo decir porque no me consta. Yo entiendo que las dudas son razonables, sobre todo cuando vemos cómo ha operado la clase política en Colombia”, puntualizó.