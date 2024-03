Carlos Carrillo alerta de otro posible caso de corrupción en UNGRD con maquinaria amarilla

En diálogo con Mañanas Blu con Néstor Morales, Carlos Carrillo, el nuevo director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), alertó sobre otro posible caso de corrupción dentro de la entidad, específicamente en la contratación de maquinaria amarilla.

Este caso se sumaría a una serie de irregularidades relacionadas con la compra de 40 carrotanques para llevar agua al departamento de La Guajira, un hecho ocurrido bajo la administración de Olmedo López,

Según Carrillo, la corrupción parece ser un problema sistémico no solo dentro de la UNGRD, sino también a lo largo de la sociedad colombiana.

Dijo que, en las pocas horas que lleva como director de laUNGRD, ha encontrado problemas como las demoras injustificadas en los pagos a proveedores y contratistas, la falta de transparencia y eficiencia en la gestión de la maquinaria amarilla, y la posible existencia de sobrecostos en estas contrataciones.

Respecto a las supuestas irregularidades en el uso de la maquinaria amarilla, Carillo dijo que le preocupa que no se esté ejecutando las contrataciones que se hacen.

“Parte de la misional de la entidad tiene que ver con desplegar maquinaria amarilla a lo largo y ancho de la geografía nacional, que es bastante accidentada. Y en este momento pues eso no parece claro. Lo decía ayer el presidente en su discurso. A veces no es claro si efectivamente se están contratando y que si las cosas que se pagan efectivamente se llevan a cabo. (…) el caso de la maquinaria amarilla también me preocupa. Me preocupa profundamente porque es cuantioso. Entonces, esos miles de horas de maquinaria amarilla que se contratan se deben ejecutar de la mejor manera y pues yo iré a donde tenga que ir, en lo que me tenga que ir para garantizar que esos recursos no se pierdan”, dijo el funcionario.

Carrillo explicó que la UNGRD contrata maquinaria amarilla para obras que pueden ir desde mover un pequeño deslizamiento hasta grandes proyectos como la fabricación de muros de contención.

“La unidad hace obras que en muchos casos se hacen para volverse a hacer. Es un poco como esa historia de Penélope, que teje el vellocino en el día y lo desteje en la noche. Entonces aquí se construye un muro en el periodo seco para que en el período de lluvia se lo vuelva a llevar. Es interminable cuando puede haber soluciones de fondo”, indicó Carrillo en Mañanas Blu.

Carrillo insistió en que aún es muy temprano para sacar conclusiones, pero dijo que en unas semanas hará un reporte más detallado de lo que encontró en la entidad.

Pedirá renuncias protocolarias

Como parte de sus primeras acciones, Carrillo anunció que solicitará la renuncia protocolaria de todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción, aproximadamente 14 o 15 personas.

Asimismo, dijo esta medida se ve complementada por su intención de colaborar estrechamente con organismos de control, la Fiscalía y los medios de comunicación para investigar y exponer cualquier acto de corrupción.

“Voy a pedir la renuncia protocolaria de todos los funcionarios de libre nombramiento y remoción. Eso es un procedimiento rutinario en el caso del cambio de una administración. Ya decidiré quiénes se quedan y quiénes se van, pero también hay unos casos de estabilidad laboral reforzada en donde habrá que ver qué sucede. Yo espero y confío en la decencia de los funcionarios que llegaron con el doctor Olmedo. Pues que en caso de que yo les acepte la renuncia, pues se retiren de la entidad”, puntualizó.

Un escenario de corrupción heredado

Cabe recordar que la UNGRD ha estado bajo el escrutinio público recientemente, con el anterior director, Olmedo López, quien está enfrentando procesos de embargo por parte de la Contraloría debido a irregularidades descubiertas en contrataciones para La Guajira. Al respecto Carrillo criticó la naturalización de la corrupción en Colombia y la falta de acciones concretas para su erradicación.

Destaca la importancia de avanzar hacia un modelo de gestión del riesgo enfocado en la prevención y en la utilización eficiente y transparente de los recursos, especialmente en lo referente a la maquinaria amarilla y otros contratos críticos.

“Usted sabe que el fermento entre más tiempo pasa, más mal hiede, más mayor es el olor. Y aquí yo siento que hay una corrupción que está enquistada donde usted ponga el dedo sale pus y eso pues hay que enfrentarlo. Yo tengo muchas preocupaciones. Hace un momento le decía lo de las de la cartera porque otro asunto que hay que hay del que hay que encargarse de inmediato y aprovecho esta generosa oportunidad en esto que usted me da de dirigirme a los oyentes, que son muchos, es el tema de los pagos, estas carteras, no? No es justificable que haya este tipo de demora en los pagos a los proveedores, a los contratistas, muchas de las personas que le venden servicios y bienes a la unidad, pues tienen que esperar injustificadamente para que se les hagan sus pagos”, concluyó.