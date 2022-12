Gobierno aclara que devolución de Tesoro Quimbaya debe ser concertado con España

La canciller María Ángela Holguín está a la espera de la notificación del alto tribunal quién ordenó el regreso del tesoro Quimbaya que a finales del siglo XIX fue obsequiado a la reina de España, María Cristina de Habsburgo, por el presidente Carlos Holguín Mallarino.

Holguín explicó que se adelantarán gestiones diplomáticas ante el gobierno español.

"No es que nosotros llevemos a España ante la Unesco a una negociación forzada, no tienen ningún tipo de medida coercitiva frente al gobierno español. Tampoco lo haríamos, no hay ninguna instancia internacional que nosotros podamos llevar a España algún tipo de decisión", dijo.

Aclaró que este tema debe ser negociado y concertado con el gobierno de España.