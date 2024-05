Nuevo de la rector de la Universidad Nacional pide al Gobierno intervenir por desmanes

El nuevo rector de la Universidad Nacional de Colombia, José Ismael Peña, hizo un llamado urgente al Gobierno para que intervenga en respuesta a los recientes actos de vandalismo y violencia en la sede de Bogotá.

En un comunicado dirigido a altos funcionarios del Gobierno, incluidos el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, y el ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, el rector describió una situación alarmante que compromete la seguridad y el orden en el campus universitario.

"Nos enfrentamos a una serie de incidentes que no solo amenazan la seguridad física de nuestra comunidad universitaria, sino que también ponen en riesgo la integridad de nuestras infraestructuras", dice Peña en la carta.

Entre los incidentes detallados se encuentran el hurto de combustible, ataques a las oficinas administrativas y amenazas directas a la seguridad de los estudiantes y el personal.

Publicidad

El rector habla de la la gravedad de la situación con incidentes que incluyen "ingresos forzados y violentos en las instalaciones, afectaciones directas a nuestros estudiantes activos y esfuerzos por bloquear accesos a los edificios educativos". Estos actos han escalado a un nivel que ha llevado a la administración a solicitar una intervención directa del Gobierno para "preservar la integridad y la paz dentro del campus".

Como respuesta inmediata, Peña dijo que organizó una reunión extraordinaria con los ministros y otras autoridades relevantes para discutir y evaluar medidas institucionales urgentes.

Publicidad

"Es crucial que actuemos de manera decisiva para restablecer el orden y garantizar un ambiente seguro para nuestros estudiantes y profesores", señaló el rector. La administración de la Universidad Nacional espera cooperación y apoyo por parte de las autoridades gubernamentales para enfrentar y mitigar estos desafíos significativos.

Encapuchados no son estudiantes

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, el rector dijo que no renunciará a su cargo y denunció que quienes han protagonizados desmanes en elcampus, ubicado en la carrera 30 con calle 45, en Bogotá, no son estudiantes.

Las personas que salieron ayer a cometer desmanes no son estudiantes de la Universidad Nacional Dijo

“Las personas que salieron ayer a cometer desmanes no son estudiantes de la Universidad Nacional, son personas que no pertenecen a la comunidad. Son personas que no estaban protestando, no mencionaban nada; salieron a destruir, como lo hacen en ocasiones y lo hemos denunciado en reiteradas oportunidades. La comunidad universitaria tiene formas diferentes de protesta, ellos marchas y discuten, pero esa situación no es propia de una comunidad universitaria”, añadió.