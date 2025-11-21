En vivo
Universidad Nacional
Verónica Alcocer
Maduro
Liga colombiana

Sociedad  / Indignación en Quimbaya por el colapso de un caballo carretillero en plena vía pública

Indignación en Quimbaya por el colapso de un caballo carretillero en plena vía pública

El desplome del caballo despertó la atención de testigos que grabaron el incidente y lo difundieron ampliamente en redes sociales.

