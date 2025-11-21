Indignación en Quimbaya por el colapso de un caballo carretillero en plena vía pública

Una triste escena generó indignación en Quimbaya. Un caballo usado para trabajo de carga se desplomó en vía pública. Carretilleros piden a la alcaldía el cumplimiento de la 2138 de 2021.

El desplome de un caballo carretillero en plena vía pública del municipio de Quimbaya Quindío, despertó la atención de testigos que grabaron el incidente y lo difundieron ampliamente en redes sociales.

Según se aprecia en el vídeo, el animal llevaba a sus espaldas una carreta con bultos de cemento, una carga que, para el representante del gremio de carretilleros, Jarol Acevedo, fue liviana. Añadió que el incidente ocurrió por el desgaste de las herraduras en sus patas y la pintura en el pavimento que ocasionó la caída.

“Se resbaló por culpa de un pare, las pinturas son lisas y el caballo iba cogiendo la curvita y se resbaló, el cual el caballo no iba ligero y tampoco llevaba mucho peso.”



Este incidente no es aislado: Diana Rodríguez, de la fundación animalista Ecohuellas, afirmó que es la segunda vez que se presenta este tipo de situaciones en Quimbaya. La Ley 2138 de 2021 que establece medidas para la sustitución de vehículos de tracción animal en Colombia y promueve el bienestar de los animales utilizados para este fin no ha sido cumplida a cabalidad, aún hay 14 caballos que continúan en la actividad como carretilleros.

El caballo que, al parecer, estaría en etapa de avanzada edad fue rescatado por el grupo de protección animal de la Policía departamental y llevado a un centro de atención para ser evaluado.