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Investigan transferencia de más de $7 mil millones en Corporación Ambiental del Meta

Advierten que la asociación podría haberse formalizado mediante un convenio especial de cooperación y no mediante un acto administrativo de transferencia unilateral.

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Dinero Colombia.
Foto: Magnific.
Por: Carlos Andrés Pérez
|
Actualizado: 28 de ago, 2026

Por presuntas irregularidades en la transferencia de más de $7.187 millones para un proyecto de ciencia, tecnología e innovación relacionado con el conocimiento ambiental del departamento del Meta, la Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el exdirector general de la Corporación para el Desarrollo Sostenible del Área Especial La Macarena (Cormacarena), Andrés Felipe García Céspedes.

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Según el ente investigador, Cormacarena habría suscrito con Macarenia Corp. un documento denominado “Determinantes Generales” y, seguidamente, habría ordenado trasladar la totalidad de los recursos en un único pago, sin condicionarlo al cumplimiento parcial de las actividades.

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Adicionalmente, no se habrían constituido garantías para proteger los recursos públicos, y el instrumento mediante el cual se establecieron las condiciones generales presuntamente tendría características propias de un contrato, pese a no haberse tramitado bajo las modalidades previstas en la ley que regula la contratación estatal.

El ente disciplinario también advirtió que la asociación podría haberse formalizado mediante un convenio especial de cooperación y no mediante un acto administrativo de transferencia unilateral de recursos.

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