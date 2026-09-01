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Minvivienda estima que reconstruir las zonas afectadas de Cali costaría hasta $10 billones

El Gobierno Nacional anunció una primera partida de $110.000 millones para mejoramientos de vivienda en la primera fase.

Gobierno Nacional inicia primera fase para la reconstrucción de Cali.
Gobierno Nacional inicia primera fase para la reconstrucción de Cali.
Ministerio de Vivienda.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 1 de sept, 2026

La reconstrucción de Cali tras las afectaciones provocadas por el terremoto podría requerir una inversión cercana a los 10 billones de pesos, según lo manifestó el ministro de Vivienda, Jaime Andrés Beltrán, durante una visita a la capital del Valle del Cauca.

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El funcionario anunció que el Ministerio de Vivienda destinará inicialmente $110.000 millones para mejoramientos de vivienda en la fase inicial. Además, indicó que el proceso requerirá una articulación entre el Gobierno Nacional, la Alcaldía de Cali, entidades financieras, aseguradoras, cajas de compensación y el sector privado.

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“Pero hoy arrancamos con una partida de 110.000 millones desde el Ministerio de Vivienda para mejoramientos de vivienda, pero también para apoyo a todo este proceso de la fase inicial de la reconstrucción. Necesitamos de manera articulada que el ente territorial, como la Alcaldía de Cali, nos entregue los proyectos y nosotros, de manera mancomunada con los bancos, las aseguradoras, las cajas de compensación y el Fondo Nacional del Ahorro, podamos generar un modelo para que las familias puedan volver a acceder a vivienda”, señaló el ministro.

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Beltrán explicó que la estrategia contempla diferentes etapas y fases para atender a las familias afectadas. Entre ellas se encuentran viviendas ya construidas, soluciones industrializadas para las zonas rurales y procesos de renovación urbana en sectores donde los daños obligan a pensar en intervenciones de mayor alcance.

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“Miren, es que aquí hay tres momentos: lo que llamamos casas ya construidas, como las que está entregando Marval o la alianza que estamos haciendo con Camacol, que tienen aproximadamente dos mil viviendas ya construidas. Los segundos son las casas industrializadas, que son las que estamos llevando a Chocó, Buenaventura y los corregimientos y veredas. Cali tuvo afectaciones en el sector rural y allá tenemos que llegar al campesino con una casa industrializada que pueda generar una solución entre seis y ocho meses. Pero en algunas zonas ya tenemos que empezar a hablar de renovación urbana, no solamente de reconstruir edificios y vivienda nueva”, explicó.

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El ministro agregó que los proyectos de renovación urbana podrían tardar entre dos y tres años y reiteró que la reconstrucción se realizará por etapas, de acuerdo con la caracterización de los daños y los estudios técnicos. Finalmente, insistió en que la recuperación de Cali requerirá el trabajo conjunto de las autoridades, el sector privado y la ciudadanía.

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