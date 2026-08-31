Camacol presentó el balance sobre los daños en edificaciones de Cali tras el terremoto

Tras una inspección y reunión técnica con expertos en ingeniería sísmica, Camacol Valle presentó un primer balance sobre el comportamiento de las edificaciones de Cali tras el terremoto. Según el análisis, las construcciones realiazadas bajo las normas actuales de sismorresistencia y los parámetros de microzonificación sísmica tuvieron, en general, un comportamiento favorable.

El gremio señaló que las edificaciones construidas bajo la NSR-10, especialmente aquellas con sistemas industrializados y muros estructurales, resistieron el movimiento sin registrar colapsos. Las principales afectaciones se concentraron en construcciones antiguas, algunas con entre 30 y 40 años, que fueron levantadas antes de las actuales disposiciones técnicas.

“Los ingenieros consideran que el sismo y las condiciones de Cali se comportaron dentro de los parámetros esperados. Las edificaciones construidas bajo la vigencia de la NSR-10 tuvieron un comportamiento dinámico mucho mejor que las más antiguas. Las construcciones de nuestros afiliados tuvieron un comportamiento muy bueno y ninguna colapsó”, señaló Guillermo Herrera, presidente de Camacol.

Ante este panorama, el gremio anunció que acompañará a las autoridades locales y nacionales en el proceso de reconstrucción. Para ello, considera necesario establecer un inventario de los daños en las edificaciones y determinar las condiciones de los hogares que resultaron afectados.



“Mucho de esto depende del gran plan de reconstrucción que presente el Gobierno Nacional. Desde Camacol hemos presentado propuestas, entre ellas la necesidad de tener un régimen especial para la reconstrucción, porque no podemos pensar que este proceso será simplemente un plan inmobiliario a gran escala”, expresó Herrera.

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Camacol también propuso incentivos para facilitar la recuperación de las viviendas y el patrimonio de las familias, como exenciones temporales de IVA para las actividades de reconstrucción, mecanismos para agilizar la incorporación de suelo y ajustes a los planes de ordenamiento territorial, siempre que las condiciones técnicas y ambientales lo permitan.