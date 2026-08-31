El sargento Iver Escobar fue uno de los 108 integrantes del Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá que viajaron a las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto en Colombia para apoyar las labores de búsqueda y rescate.

El grupo de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR) utilizó diferentes herramientas tecnológicas para localizar posibles sobrevivientes entre los escombros y reducir los riesgos durante cada ingreso.

Entre los equipos empleados estuvieron radares y sonares capaces de identificar señales asociadas con la respiración o pequeños movimientos de personas que se encontraran varios metros bajo una estructura.

“Esos radares, o esos sonares, nos permiten localizar temas de respiración de las personas, temas de las personas con movimientos que se dan dentro de la estructura”, explicó Escobar en entrevista con Blu Radio.



Con radares que detectan respiraciones: así fue la búsqueda de personas por el terremoto Foto: suministrada

La búsqueda también incluyó equipos caninos y cámaras fijas y móviles, pues estas herramientas permitían hacer una segunda verificación cuando existía una posible señal de vida y determinar si había condiciones para avanzar con una operación de rescate.

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Esta tecnología incluso fue usada durante los ingresos a edificaciones inestables, por los equipos de monitoreo que permanecían atentos a cualquier movimiento de la estructura que pudiera advertir sobre un nuevo colapso.

“Si las estructuras se mueven, obviamente lo que vamos a hacer es poder sacar a los rescatistas rápidamente de la edificación”, señaló el Sargento.

De esta manera, radares, cámaras, equipos caninos y sistemas de monitoreo trabajaban de forma conjunta durante las operaciones, tanto para aumentar las posibilidades de encontrar sobrevivientes como para vigilar las condiciones de seguridad de quienes ingresaban a los escombros.

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Para Escobar, una de las principales lecciones que dejó la emergencia fue la necesidad de continuar fortaleciendo la preparación ante terremotos y aseguró que existen organismos capaces de apoyar estas operaciones, aunque algunos todavía no cuentan con todos los recursos necesarios para responder ante una emergencia de esta magnitud.

El integrante del grupo USAR destacó además la importancia de preparar a las comunidades, que son las primeras en reaccionar mientras llegan los organismos especializados de búsqueda y rescate.