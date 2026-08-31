En las primeras semanas posteriores al terremoto del 10 de agosto se registraron 122 contratos por cerca de $26.882 millones relacionados con la atención de la emergencia y la reconstrucción, de acuerdo con un consolidado elaborado por Transparencia por Colombia.

Los contratos fueron suscritos con 114 contratistas y, por modalidad, la contratación directa concentra el 76,23 % de los procesos identificados.

Dentro de esa modalidad, la urgencia manifiesta aparece como la principal causal, con el 62,3 % de los registros. También figuran contratos bajo régimen especial y mínima cuantía.

Esta información hace parte de “Transparencia Reconstruye”, una plataforma lanzada por Transparencia por Colombia para hacer seguimiento a la contratación y a los recursos que se destinen al proceso de reconstrucción.



Terremoto en Pereira Foto: AFP

Por tipo de contrato, la mayor cantidad corresponde a prestación de servicios, con 64 procesos, seguida de otros tipos de contrato, con 30; suministros, con 16; y obras, con nueve.

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Sin embargo, al revisar los montos, la mayor parte de los recursos está concentrada en los contratos de obra, que suman cerca de $9.700 millones. Le siguen los de prestación de servicios, con más de $8.500 millones, y los de suministros, con alrededor de $7.200 millones.

El tablero también permite identificar qué entidades están contratando y en qué territorios se están ejecutando los recursos. Entre los registros aparecen gobernaciones, alcaldías y otras entidades públicas de departamentos afectados por el sismo.

Además del valor y la modalidad, la herramienta permite consultar el objeto de cada contrato, la entidad contratante, el contratista, la fecha de suscripción y la fuente de financiación, con el fin de seguir cómo avanza la ejecución de los recursos destinados a la emergencia y la reconstrucción.

Más de $26.800 millones han sido contratados para atender la emergencia tras el terremoto // Foto: suministrada