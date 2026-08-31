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Blu Radio  / Nación  / Más de $26.800 millones han sido contratados para atender la emergencia tras el terremoto

Más de $26.800 millones han sido contratados para atender la emergencia tras el terremoto

El primer corte de contratación pública revisado por Transparencia por Colombia registra 122 contratos entre el 11 y el 28 de agosto. Más del 76 % se hizo mediante contratación directa.

Decenas de rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto en Cali
Decenas de rescatistas buscan sobrevivientes entre los escombros tras el terremoto en Cali
AFP
Por: Salima Feris Guerra
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

En las primeras semanas posteriores al terremoto del 10 de agosto se registraron 122 contratos por cerca de $26.882 millones relacionados con la atención de la emergencia y la reconstrucción, de acuerdo con un consolidado elaborado por Transparencia por Colombia.

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Los contratos fueron suscritos con 114 contratistas y, por modalidad, la contratación directa concentra el 76,23 % de los procesos identificados.

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Dentro de esa modalidad, la urgencia manifiesta aparece como la principal causal, con el 62,3 % de los registros. También figuran contratos bajo régimen especial y mínima cuantía.

Esta información hace parte de “Transparencia Reconstruye”, una plataforma lanzada por Transparencia por Colombia para hacer seguimiento a la contratación y a los recursos que se destinen al proceso de reconstrucción.

Terremoto en Pereira
Terremoto en Pereira
Foto: AFP

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Por tipo de contrato, la mayor cantidad corresponde a prestación de servicios, con 64 procesos, seguida de otros tipos de contrato, con 30; suministros, con 16; y obras, con nueve.

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Sin embargo, al revisar los montos, la mayor parte de los recursos está concentrada en los contratos de obra, que suman cerca de $9.700 millones. Le siguen los de prestación de servicios, con más de $8.500 millones, y los de suministros, con alrededor de $7.200 millones.

El tablero también permite identificar qué entidades están contratando y en qué territorios se están ejecutando los recursos. Entre los registros aparecen gobernaciones, alcaldías y otras entidades públicas de departamentos afectados por el sismo.

Además del valor y la modalidad, la herramienta permite consultar el objeto de cada contrato, la entidad contratante, el contratista, la fecha de suscripción y la fuente de financiación, con el fin de seguir cómo avanza la ejecución de los recursos destinados a la emergencia y la reconstrucción.

Más de $26.800 millones han sido contratados para atender la emergencia tras el terremoto.jpeg
Más de $26.800 millones han sido contratados para atender la emergencia tras el terremoto //
Foto: suministrada

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