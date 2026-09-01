Aseguradoras ya pagaron más de 43 mil millones en reclamaciones tras el terremoto

A tres semanas del terremoto las aseguradoras han desembolsado 43 mil millones de pesos a clientes asegurados en las distintas regiones afectadas, según cálculos de Fasecolda.

El sector asegurador estima que el total de los pagos del sector podría llegar a los 2,7 billones de pesos en las próximas semanas. En este momento las empresas de seguros están tramitando unas 66 mil reclamaciones y han advertido a sus clientes que no aplica el plazo de tres meses para reclamar que usualmente utiliza el sector, debido a la magnitud de la tragedia.

#Comunicado 📰 | Tres semanas después del sismo, las aseguradoras han pagado cerca de $43.000 millones y avanzan en la atención de más de 66.000 reclamaciones. Los pagos crecieron 287% frente al último balance.📄 Lea el comunicado completo 👉 https://t.co/ZrGN7F1asz pic.twitter.com/JoclI8UbAi — Fasecolda (@FasecoldaOficia) August 31, 2026

En ese sentido detallaron que las reclamaciones se extienden a 409 municipios de 30 departamentos, lo que refleja la amplitud territorial de la afectación reportada al sector asegurador. Además, precisaron que los departamentos donde se concentran la mayor cantidad de reclamaciones son: Valle del Cauca con 27.101; Risaralda 14.457; Quindío 8.226; Caldas 3.944 y Antioquia 4.934.

Vista de los restos del edificio Vanessa en Cali, donde se adelantan labores de remoción con maquinaria pesada. Las pérdidas económicas tras el sismo de magnitud 7,4 en el occidente colombiano superan los 9.500 millones de dólares. AFP

"Nuestra prioridad en esta tercera semana no es solo cuantificar el daño, sino inyectar liquidez inmediata a los colombianos afectados. Cada indemnización pagada se traduce en ladrillos, materiales de construcción y reactivación económica para hogares, locales comerciales y copropiedades", expresó Gustavo Morales, presidente ejecutivo de Fasecolda.



Por último, el gremio entregó una serie de recomendaciones a los afectados para evitar caer en manos de estafadores en el proceso de reclamaciones:

• Si sufrió daños, comuníquese directamente con su compañía de seguros o con su intermediario para reportar el siniestro e iniciar el proceso correspondiente.

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• No necesita contratar terceros para presentar una reclamación ante su aseguradora.

• Utilice únicamente los canales oficiales de la compañía de seguros, Fasecolda y las autoridades.

• No entregue dinero ni información sensible a personas que no estén debidamente verificadas.

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• No incurra en gastos ni contrate evaluaciones externas por cuenta propia antes de consultar con su aseguradora. Las compañías cuentan con profesionales y ajustadores encargados de evaluar los daños de acuerdo con las condiciones de cada póliza.

• Para consultar si es beneficiario de un seguro o verificar la existencia de determinadas coberturas, puede consultar el Registro Único de Seguros (RUS).