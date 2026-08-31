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Blu Radio  / Economía  / Resultados de las loterías  / Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 31 de agosto de 2026

Lotería de Cundinamarca, resultados del último sorteo hoy lunes 31 de agosto de 2026

Resultados completos del último sorteo de la Lotería de Cundinamarca, que juega todos los lunes a las 10:30 de la noche por un premio mayor de $6.000 millones.

Lotería de Cundinamarca.jpg
Foto: Lotería de Cundinamarca
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

La Lotería de Cundinamarca realizó el lunes 31 de agosto de 2026 el sorteo número 4818, en el que fueron definidos los números y series ganadores de los diferentes premios. El premio mayor del sorteo fue para el número XXXX de la serie XXX.

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Resultados de los premios secos de la Lotería de Cundinamarca

Además del premio mayor, el sorteo entregó premios como la Balsa Millonaria, el Tunjo de Oro, la Guaca Secreta y diferentes Tesoros.

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Los jugadores deben revisar cuidadosamente su billete original y comprobar que coincidan tanto las cuatro cifras del número como la serie, ya que esta verificación es necesaria para confirmar si el billete obtuvo alguno de los premios.

¿A qué hora juega la Lotería de Cundinamarca?

La Lotería de Cundinamarca juega todos los lunes a las 10:30 p. m. Si el lunes es festivo, el sorteo se realiza el martes en el mismo horario.

La transmisión puede seguirse a través de los canales oficiales de la entidad, incluida su página de Facebook. Los billetes también pueden adquirirse por medio de distribuidores autorizados y puntos de venta habilitados.

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¿Cómo reclamar un premio de la Lotería de Cundinamarca?

Las personas ganadoras cuentan con un plazo máximo de 30 días desde la fecha del sorteo para reclamar su premio.

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Para realizar el trámite, deben presentar el billete original en buen estado y el documento de identidad correspondiente.

La Lotería de Cundinamarca es una de las más antiguas del país. Su primer sorteo se realizó el 16 de febrero de 1812, cuando operaba bajo el nombre de Lotería Popular de Cundinamarca.

Finalmente, los premios de lotería están sujetos a una retención del 17 % sobre el valor nominal del premio, monto que es descontado directamente al momento de realizar el pago.

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