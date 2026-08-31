Lotería del Tolima, resultados del último sorteo hoy lunes 31 de agosto de 2026

La Lotería del Tolima realizó el lunes 31 de agosto de 2026 el sorteo número 4185, luego de que la jornada inicialmente programada. En esta oportunidad, el premio mayor de $3.000 millones fue para el número XXXX de la serie XXX.

Resultados de la Lotería del Tolima del 31 de agosto de 2026

Además del premio mayor, el sorteo 4184 entregó premios en diferentes categorías, entre ellas Casa Para Siempre, Cero Kilómetros, Dulima Dorada, El Top de la Suerte, El Tren de la Fortuna, Lluvia de Oro y La Ráfaga Millonaria.

Estos fueron los principales números ganadores:

¿Cómo saber si ganó en la Lotería del Tolima?

Las personas que jugaron en el sorteo 4185 deben revisar tanto el número como la serie de su billete y compararlos con los resultados oficiales. La coincidencia de estos datos determinará si el jugador obtuvo alguno de los premios entregados durante el sorteo.



En caso de resultar ganador, es importante conservar el billete en buen estado y consultar los canales oficiales de la Lotería del Tolima antes de iniciar el proceso de reclamación. Allí se podrá conocer la documentación requerida, los plazos y el procedimiento establecido para reclamar cada premio.