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Blu Radio  / Regiones  / Pacífico  / Presidente atendió el llamado de joven de Cartago, Valle, y agilizó su atención contra el cáncer

Presidente atendió el llamado de joven de Cartago, Valle, y agilizó su atención contra el cáncer

Se trata de Valeria Pérez Jaramillo, paciente de la EPS S.O.S., quien pidió ayuda en un video para continuar su tratamiento y ahora recibe atención en la Clínica Imbanaco de Cali.

El llamado de Valeria llegó al presidente y su atención médica fue priorizada
Presidencia de la República / Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 31 de ago, 2026

Después de hacer pública una petición de ayuda para poder avanzar en su tratamiento contra el cáncer, Valeria Pérez Jaramillo, una joven oriunda del municipio de Cartago, Valle, volvió a pronunciarse para contar que su caso ya está siendo atendido en la Clínica Imbanaco de Cali, donde actualmente le realizan los exámenes y procedimientos necesarios como parte de su proceso médico.

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En un nuevo mensaje, Valeria expresó su agradecimiento a las personas que, según relató, intervinieron y acompañaron las gestiones para agilizar su atención. Entre ellas mencionó al presidente Abelardo de la Espriella y su esposa, a la ministra de Salud, a la doctora Francia Nieto, de la EPS S.O.S., y a la veedora de salud Emma Vélez. También destacó la atención recibida por parte del personal de la Clínica Imbanaco, donde ahora espera continuar con los procedimientos y el tratamiento correspondiente.

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“Anteriormente hice un video solicitando ayuda para mi tratamiento. En estos momentos me encuentro en la Clínica Imbanaco de Cali, acá me están realizando todos los exámenes pertinentes, me van a realizar mis procedimientos y mi debido tratamiento que hace tres meses no tenia la atencion requerida, yo soy una paciente oncologica hace cuatro año me diagnosticaron cancer de mama”, manifestó Valeria Pérez.

El caso de la joven también fue mencionado por el presidente Abelardo de la Espriella, quien aseguró que, tras conocer su historia y su lucha contra el cáncer, se realizaron gestiones para que recibiera atención con prioridad. El mandatario agradeció el acompañamiento de la ministra de Salud, Ana María Vesga, y del equipo especializado de la Clínica Imbanaco de Cali.

“Escuché el clamor de Valeria Pérez Jaramillo en su valiente lucha contra el cáncer y actuamos de inmediato. Su caso ya está siendo atendido con la prioridad que merece. Valeria no está sola. Este Gobierno estará a su lado y el de su familia en esta batalla. Proteger la vida de los colombianos es una prioridad absoluta”, indicó el jefe de Estado

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En medio de una enfermedad que ha representado una difícil batalla personal y familiar, Valeria aprovechó su mensaje para dirigirse a otras personas que atraviesan situaciones similares. Con palabras de esperanza, pidió a quienes enfrentan enfermedades complejas no rendirse y mantener la fe, mientras agradeció a todas las personas que la han acompañado con oraciones, gestiones y diferentes muestras de solidaridad.

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