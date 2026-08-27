Anuncian reconstrucción del aeropuerto hospital Carlos Holmes Trujillo por daños tras terremoto

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, y la primera dama de la Nación, Ana Lucía Pineda, recorrieron el hospital Carlos Holmes Trujillo, uno de los centros asistenciales más afectados por el terremoto del pasado 10 de agosto.

Durante la visita se anunció el inicio de la reconstrucción del hospital, con el apoyo de la Fundación Vida, Fundación Colombia luce Sonrisa y la Fundación Solidaria por Colombia.

Afectaciones

El centro asistencial presenta graves afectaciones en su infraestructura, entre ellas grietas que comprometieron diferentes áreas de la edificación. Como medida de emergencia, parte de la estructura permanece sostenida con guaduas.



Son cuatro pisos afectados y cerca de 180 consultorios que permanecen clausurados, situación que ha reducido considerablemente la capacidad de atención de este hospital, fundamental para las familias del oriente de Cali.

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"Nos encontramos en el oriente de la ciudad de Cali. Queremos decirle a toda la comunidad que no están solos. Aquí empezará la reconstrucción de este hospital, que brinda un importante servicio de salud para toda la comunidad. Gracias al apoyo de Fundación Vida y de mi fundación, estaremos aquí, empezando a reconstruir muy pronto este hospital, para que pueda nuevamente abrirle las puertas a toda la comunidad del oriente de Cali" dijo la primera dama.

Tras la emergencia, alrededor de 1.800 usuarios dejaron de recibir atención en este centro asistencial y han tenido que ser remitidos o buscar alternativas en otros puntos de la red pública de salud.

El Carlos Holmes Trujillo hace parte de las 64 IPS públicas y distritales afectadas por el terremoto. Su recuperación es una de las prioridades para garantizar nuevamente el acceso a los servicios de salud de miles de habitantes del oriente de la ciudad.

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Con el respaldo de las fundaciones y el acompañamiento de las autoridades, se espera que el proceso de reconstrucción permita recuperar los espacios afectados y que el hospital pueda volver a prestar sus servicios con normalidad a las familias de este sector de Cali.