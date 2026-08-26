Gobierno nacional amplía plazo para registrar a damnificados del terremoto en el Valle del Cauca

El Gobierno nacional amplió el plazo para que las personas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto puedan quedar incluidas en el registro oficial de damnificados en el Valle del Cauca.

La decisión se tomó, luego de la solicitud presentada por la Gobernación del Valle que permitirá que quienes todavía no han adelantado el trámite tengan la posibilidad de reportar las afectaciones sufridas durante la emergencia y puedan ser tenidos en cuenta para las ayudas destinadas a la recuperación.

“Desde la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres nos informaron que se amplía el plazo para cargar el Registro Único de Familias en Emergencia o Registro Unifamiliar de Emergencias, RUFE, a la plataforma del Registro Único de Damnificados, RUD. Este plazo no tiene una fecha de cierre o de corte”, explicó Francisco Javier Tenorio Lara, secretario de Gestión del Riesgo de Desastres del Valle.

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La administración departamental pidió a las personas que aún no aparecen en el registro que adelanten el proceso directamente en sus municipios, debido a que esta información será utilizada para determinar las necesidades de las familias afectadas y orientar la entrega de los apoyos del Gobierno Nacional.

“Las personas que hayan tenido alguna afectación por el sismo y todavía no se han registrado deben acercarse a las alcaldías o a los coordinadores municipales de Gestión del Riesgo de Desastres para diligenciar el formato y poder recibir los beneficios del Gobierno Nacional por esta emergencia”, señaló Tenorio.

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En el primer reporte enviado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, el Valle del Cauca registró cerca de 90 mil damnificados. Las autoridades mantienen la verificación de los datos y de las condiciones de cada afectación para establecer las prioridades de atención durante las etapas de recuperación y reconstrucción.