Universidad del Valle responde a las alertas por el estado de sus edificios tras el terremoto

La Universidad del Valle informó que, tras el terremoto del pasado 10 de agosto, se realizaron evaluaciones técnicas en sus diferentes edificaciones con el propósito de determinar las condiciones de la infraestructura y establecer las medidas necesarias para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria.

Las inspecciones se adelantan, luego de que estudiantes y trabajadores manifestaran su preocupación por las condiciones de algunos edificios ubicados en las sedes de Cali, Buga y Buenaventura, donde se han reportado posibles afectaciones derivadas del movimiento sísmico.

De acuerdo con Patricia Andrea Martos, ingeniera de materiales, jefe de la Sección de Salud Ocupacional y coordinadora del Sistema Comando de Incidentes de la Universidad del Valle, los análisis realizados hasta el momento no han evidenciado daños estructurales en las edificaciones evaluadas. Sin embargo, aclaró que el proceso de valoración continúa y que la clasificación de los inmuebles puede modificarse a medida que avanzan las visitas de inspección y los estudios especializados.

“Para esta evaluación, la universidad adoptó como referencia una guía técnica de la Asociación Colombiana de Ingeniería Sísmica. Los análisis realizados hasta el momento no han evidenciado daños estructurales en las instalaciones. La clasificación de los inmuebles en los niveles verde, amarillo, naranja y rojo es un mecanismo técnico que puede cambiar diariamente, dependiendo de las visitas de inspección y de los análisis especializados que se continúan realizando”, explicó Martos.



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La funcionaria señaló que esta clasificación permite establecer prioridades para las intervenciones y definir las acciones que deberán adelantarse en cada inmueble, como parte del proceso de reparación y mantenimiento de la infraestructura universitaria.

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La Universidad del Valle también aclaró que una edificación clasificada en los niveles naranja o rojo no significa necesariamente que exista un riesgo inminente de colapso. Estas categorías indican que se requieren estudios adicionales y, en algunos casos, el uso de equipos especializados para determinar con mayor precisión las condiciones de la estructura y establecer las intervenciones necesarias antes de autorizar nuevamente su ocupación.

Uno de los casos que permanece bajo evaluación es el del Colegio Académico de Buga. Según explicó la institución, este inmueble es utilizado por la universidad bajo la modalidad de arrendamiento, por lo que la valoración de sus condiciones se desarrolla de manera conjunta con el propietario y las autoridades locales.

“En el caso del Colegio Académico de Buga, se trata de un inmueble que la universidad ocupa bajo la modalidad de arrendamiento. Por esta razón, la valoración de sus condiciones se adelanta conjuntamente con el propietario del inmueble y las autoridades locales de Buga”, explicó Martos.

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La funcionaria agregó que las restricciones de ingreso a algunos espacios de los campus responden principalmente a la necesidad de proteger la integridad de estudiantes, docentes, trabajadores y demás integrantes de la comunidad universitaria, mientras continúan las evaluaciones y los trabajos técnicos.

Según la institución, los resultados obtenidos hasta ahora hacen parte de un proceso de recuperación que permitirá establecer prioridades para las labores de reparación y mantenimiento, además de definir las condiciones necesarias para avanzar hacia un retorno progresivo a las actividades presenciales.