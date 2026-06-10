Dos personas aturdidas y un vehículo afectado dejaron disturbios en la Universidad del Valle

Por varias horas se registró alteraciones al orden público en el sur de Cali, específicamente en la calle 13 con carrera 100, en inmediaciones de la Universidad del Valle.

De acuerdo con la información de las autoridades, varios encapuchados protagonizaron disturbios y lanzaron artefactos explosivos artesanales, conocidos como “papas bomba”, lo que obligó a las autoridades a restringir el tránsito vehicular en este sector de la ciudad.

En medio de los hechos, un vehículo particular de color rojo que transitaba por el lugar resultó afectado en su parte frontal por el impacto. Las personas que se movilizaban en el automotor sufrieron aturdimiento a causa de la explosión, pero fueron atendidas oportunamente.

Frente a la situación, el subsecretario de Movilidad de Cali, Luis Fernando Escobar, rechazó estos actos y solicitó a la ciudadanía hacer uso de vías alternas para evitar la zona "Queremos expresar nuestro rechazo contundente a las acciones criminales y terroristas ocurridas en inmediaciones de la Universidad del Valle, donde un grupo de delincuentes atacaron con un artefacto explosivo un vehículo particular sin tener que lamentar vidas".



Entre tanto, las autoridades estuvieron por varias horas en el lugar para controlar la situación y restablecer el orden público.