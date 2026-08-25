Damnificados por terremoto recibirán subsidio: 25 agosto de 2026, Meridiano Blu, programa completo

Actualizado: 25 de ago, 2026
Estos fueron los temas tratados en Meridiano Blu este martes, 25 de agosto de 2026:
- La reconstrucción tras el terremoto podría costar cerca de $40 billones. El Departamento Nacional de Planeación estimó que recuperar las zonas más afectadas por el sismo podría tardar entre cinco y seis años y requerirá la participación del Gobierno Nacional, autoridades territoriales, sector privado y otras fuentes de financiación.
- El presidente Abelardo De La Espriella pidió investigar posibles casos de corrupción del Gobierno Petro. Durante la posesión del nuevo contralor general, Jorge Eliecer Laverde, el mandatario solicitó crear un grupo élite para revisar denuncias y aseguró que también se investigará cualquier irregularidad dentro de su propio gobierno.
- Autoridades investigan presuntas manos criminales detrás de incendios forestales en Tolima y Cundinamarca. En San Luis, Tolima, denunciaron que personas en motocicleta estarían provocando nuevas conflagraciones, mientras en Cundinamarca señalaron que varios incendios tendrían origen intencional y ya hay personas judicializadas.
- Cali anunció investigaciones por aumentos abusivos en los arriendos tras el terremoto. Las autoridades habilitaron canales de denuncia luego de reportes de incrementos en los precios de vivienda para familias damnificadas; algunos alquileres pasaron de cerca de dos millones de pesos a tres millones o más.
- Comenzará la entrega de subsidios de arriendo y apoyo económico a damnificados por el terremoto. Las familias afectadas en Chocó recibirán $875.000 mensuales durante tres meses, mientras en Buenaventura el apoyo será de $1.050.000 mensuales en el mismo periodo, según los criterios establecidos por el Registro Único de Damnificados.
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