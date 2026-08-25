Cali Solidario: plataforma que conecta ayudas con damnificados del terremoto creada por estudiante

Después del terremoto de magnitud 7,4 ocurrido el pasado 10 de agosto, la solidaridad se convirtió en una de las principales respuestas de los ciudadanos en Cali. Sin embargo, en los primeros días de la emergencia, gran parte de las solicitudes y ofrecimientos de ayuda circulaban a través de grupos de WhatsApp y redes sociales, donde los mensajes podían perderse rápidamente entre cientos de publicaciones.

Ante esta situación, Juan Andrés Cano, un caleño de 21 años y estudiante de noveno semestre de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Icesi, decidió utilizar sus conocimientos para crear Cali Solidario, una plataforma gratuita que busca centralizar las necesidades de las personas afectadas y conectarlas con quienes tienen la posibilidad de ayudar.

La herramienta funciona como un tablero en línea en el que los usuarios pueden publicar qué necesitan o qué están en capacidad de ofrecer. Las solicitudes pueden clasificarse en categorías como alimentos, agua, medicamentos, ropa, pañales, albergue, transporte, herramientas, mano de obra, salud y apoyo psicológico, entre otras.

HUV

Cano cuenta que, una vez se restablecieron los servicios de energía e internet, comenzó a observar la gran cantidad de información que circulaba sobre personas desaparecidas, puntos de acopio y solicitudes de ayuda.



El problema, según explica, era que muchos de esos mensajes quedaban rápidamente enterrados por nuevas publicaciones. “Vi que estaban mandando mucha información, pero era mensaje tras mensaje que no se podía hacer seguimiento”, explicó el joven a Blu Radio.

Por eso decidió desarrollar una página que permitiera no solo publicar una necesidad, sino también hacer seguimiento a su estado. Cuando una persona recibe la ayuda que solicitó, puede marcar la publicación como solucionada, permitiendo que los demás usuarios sepan que esa solicitud ya fue atendida.

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Actualmente, la plataforma registra 178 avisos publicados y 31 ayudas concretadas, de acuerdo con la información disponible en el sitio web. Entre las solicitudes aparecen necesidades que reflejan cómo ha cambiado la emergencia con el paso de los días.

https://calisolidario.triadaaliados.com/

Al comienzo, comenta Cano, las principales solicitudes estaban relacionadas con alimentos, remoción de escombros y elementos básicos. Ahora aparecen con mayor frecuencia peticiones de asesoría jurídica, apoyo para el pago de arriendos, inspecciones de viviendas, conceptos de arquitectos e ingenieros y orientación frente a seguros y trámites relacionados con los inmuebles afectados.

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También ofrece información y acompañamiento emocional

Cali Solidario no se limita al intercambio entre quienes necesitan y quienes pueden ofrecer ayuda. La plataforma también reúne información práctica, sitios de interés y otros recursos que pueden ser útiles durante la emergencia.

Edificios colapsados en Cali por el terremoto. Fotografía cortesía Ejército.

Uno de los servicios disponibles es el acompañamiento emocional gratuito ofrecido por Triada Aliados, empresa cuyo dominio fue utilizado para poner en funcionamiento la plataforma. Según explicó Cano, se trata de sesiones de 45 minutos destinadas a personas afectadas que necesiten hablar con un profesional y recibir acompañamiento.

El sitio también incluye información sobre puntos de acopio, albergues y otras iniciativas de atención, además de enlaces hacia organizaciones y entidades que pueden complementar la ayuda.

Una herramienta que busca llegar a otras ciudades

La iniciativa comenzó enfocada en Cali, pero su creador posteriormente adaptó el modelo para otras zonas afectadas.

Uno de los primeros casos fue Filandia Solidaria, una versión de la plataforma desarrollada para el municipio de Filandia, Quindío. Allí, Cano trabajó con la administración local y habilitó permisos especiales para que algunas personas pudieran hacer seguimiento a las solicitudes y coordinar la atención de quienes requerían ayuda.

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Según relata, la experiencia permitió identificar mejoras para la plataforma y demostró que el sistema podía adaptarse a las necesidades particulares de cada territorio.

También se han planteado versiones para Buga y Cartago, aunque, de acuerdo con Cano, estas iniciativas todavía tienen pendiente una mayor difusión y articulación local.

Para el estudiante, uno de los principales desafíos ahora es lograr que la herramienta pueda mantenerse durante todo el proceso de recuperación. La razón es que, aunque la emergencia inmediata disminuya, las consecuencias del terremoto pueden extenderse durante meses.