Pasaportes en Colombia: Cancillería solicita autorizar la personalización del stock existente

La Cancillería, a través del jefe de su Oficina Asesora Jurídica Interna, Andrés Darío Sarmiento Lamus, solicitó formalmente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclarar y adicionar la medida cautelar que frenó la ejecución del nuevo modelo de expedición de pasaportes.

El recurso interpuesto ante el magistrado ponente Moisés Rodrigo Mazabel busca resolver un problema operativo: obtener autorización judicial para usar el inventario existente de libretas entregadas por la Casa de la Moneda de Portugal a la Imprenta Nacional, evitando así una parálisis del servicio durante los tres meses que tomará estructurar un esquema alternativo y dar cumplimiento al auto.

Entre los principales argumentos presentados por la Cancillería está en que actualmente, la Imprenta Nacional de Colombia cuenta con un stock de libretas de pasaportes antes que los convenios fueran suspendidos, y que requieren ser personalizadas para asegurar “la prestación continua, regular e ininterrumpida del servició público de expedición de pasaportes”.

Según la Cancillería, los trámites administrativos, presupuestales, contractuales, operativos, tecnológicos y logísticos necesarios para garantizar la continuidad del servicio podrían tardar alrededor de tres meses.



Ante esto, el ministerio considera necesario poder utilizar y personalizar las libretas que ya están disponibles, mientras se adelanta el proceso para establecer un nuevo esquema que permita garantizar la prestación continua del servicio.

Frente a la solicitud de aclaración, la Cancillería le pregunta al Tribunal cómo deben proceder el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional frente a las libretas disponibles y solicita que se autorice expresamente su utilización mientras se completan los trámites necesarios.