En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Un mes del terremoto
Juliana Guerrero
Porte de armas
Marco Rubio

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Pasaportes en Colombia: Cancillería solicita autorizar la personalización del stock existente

Pasaportes en Colombia: Cancillería solicita autorizar la personalización del stock existente

Según la solicitud presentada al Tribunal, los trámites necesarios para garantizar la continuidad del servicio de pasaportes podrían tardar alrededor de tres meses.

Pasaporte colombiano
Colombiano que quiera entrar a la UE debe tener además pasaporte vigente
Foto: Cancillería
Por: Andrés Carmona Ospina
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

La Cancillería, a través del jefe de su Oficina Asesora Jurídica Interna, Andrés Darío Sarmiento Lamus, solicitó formalmente al Tribunal Administrativo de Cundinamarca aclarar y adicionar la medida cautelar que frenó la ejecución del nuevo modelo de expedición de pasaportes.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El recurso interpuesto ante el magistrado ponente Moisés Rodrigo Mazabel busca resolver un problema operativo: obtener autorización judicial para usar el inventario existente de libretas entregadas por la Casa de la Moneda de Portugal a la Imprenta Nacional, evitando así una parálisis del servicio durante los tres meses que tomará estructurar un esquema alternativo y dar cumplimiento al auto.

Últimas noticias

Sin fecha de cierre, amplían registro de afectados por el terremoto en el Valle
Nación

Procuraduría pide a alcaldías y gobernaciones completar registro de damnificados por terremoto

Choco-Terremoto-AFP.jpg
Nación

Un mes después del terremoto: estas siguen siendo las zonas más afectadas en Colombia

Entre los principales argumentos presentados por la Cancillería está en que actualmente, la Imprenta Nacional de Colombia cuenta con un stock de libretas de pasaportes antes que los convenios fueran suspendidos, y que requieren ser personalizadas para asegurar “la prestación continua, regular e ininterrumpida del servició público de expedición de pasaportes”.

Según la Cancillería, los trámites administrativos, presupuestales, contractuales, operativos, tecnológicos y logísticos necesarios para garantizar la continuidad del servicio podrían tardar alrededor de tres meses.

Ante esto, el ministerio considera necesario poder utilizar y personalizar las libretas que ya están disponibles, mientras se adelanta el proceso para establecer un nuevo esquema que permita garantizar la prestación continua del servicio.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

Frente a la solicitud de aclaración, la Cancillería le pregunta al Tribunal cómo deben proceder el Fondo Rotatorio y la Imprenta Nacional frente a las libretas disponibles y solicita que se autorice expresamente su utilización mientras se completan los trámites necesarios.

Relacionados

Pasaporte

Cancillería

Publicidad

Publicidad

Publicidad