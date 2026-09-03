No se va a interrumpir la emisión de pasaportes: Canciller tras decisión del Tribunal

El canciller Omar Bula se pronunció tras la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que suspendió dos convenios del nuevo modelo de pasaportes, el cual se empezó a implementar en el gobierno Petro.

Bula asegura que ha estado reunido con su equipo evaluando la situación, pero que el servicio de expedición de pasaportes está garantizado.

“No se va a interrumpir la emisión de pasaportes, la ciudadanía debe estar tranquila y la prioridad es esa continuidad para que los ciudadanos colombianos no se vean afectados. No es necesario, no hay necesidad de correr a los consulados con el temor de que un ciudadano se quede sin el pasaporte”, aseguró el canciller.

Nuevos pasaportes Foto: Presidencia de la República

Es importante recordar que el Tribunal dejó claro también que la medida cautelar no suspende el instrumento suscrito con la entidad portuguesa ni se pronuncia sobre su legalidad.



Uno de los principales argumentos considerados por el Tribunal fue la falta de certeza sobre el estado real de ejecución del nuevo modelo de pasaportes.

La corporación también consideró que existía un riesgo para el patrimonio público debido al compromiso de recursos del Estado y a las dudas sobre el cumplimiento de los requisitos presupuestales.