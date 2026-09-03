General Óscar Díaz asume mando de educación y doctrina del Ejército: reemplaza a Federico Mejía

El brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel asumió como nuevo comandante del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) del Ejército, unidad responsable de orientar los procesos de educación, formación, instrucción, entrenamiento y generación de doctrina de la Fuerza.

Díaz Montiel llega a esta responsabilidad después de comandar la Décima Primera Brigada y de ocupar diferentes cargos operacionales y de Estado Mayor durante su carrera militar. Su experiencia en el terreno y en el planeamiento de operaciones será ahora puesta al servicio de los procesos de preparación del personal militar.

Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran el comando de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1, el Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Apolo y el Batallón de Selva N.º 54 Bajo Atrato. También fue agregado militar ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y oficial de Operaciones de la Cuarta Brigada.

General Óscar Díaz asume mando de educación y doctrina del Ejército // Foto: Ejécito

El nuevo comandante del CEDOC es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales y especialista en Administración de Recursos Militares. Además, cuenta con formación en derechos humanos, normatividad jurídica, contratación estatal y planeación estratégica.



A lo largo de su trayectoria ha recibido más de 170 felicitaciones y diferentes condecoraciones militares, entre ellas las medallas al Mérito Militar Antonio Nariño y José María Córdova.

Ahora, desde el CEDOC, tendrá bajo su responsabilidad continuar fortaleciendo la formación y el entrenamiento de los integrantes del Ejército, así como la actualización de la doctrina militar frente a los desafíos que enfrenta la Fuerza en sus diferentes escenarios operacionales.