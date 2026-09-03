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General Óscar Díaz asume mando de educación y doctrina del Ejército: reemplaza a Federico Mejía

El oficial, quien venía de comandar la Décima Primera Brigada, estará al frente del CEDOC, una de las unidades encargadas de preparar y formar al personal de la Fuerza.

General Óscar Díaz asume mando de educación y doctrina del Ejército.jpg
General Óscar Díaz asume mando de educación y doctrina del Ejército //
Foto: Ejército
Por: Felipe García
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Actualizado: 3 de sept, 2026

El brigadier general Óscar del Cristo Díaz Montiel asumió como nuevo comandante del Comando de Educación y Doctrina (CEDOC) del Ejército, unidad responsable de orientar los procesos de educación, formación, instrucción, entrenamiento y generación de doctrina de la Fuerza.

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Díaz Montiel llega a esta responsabilidad después de comandar la Décima Primera Brigada y de ocupar diferentes cargos operacionales y de Estado Mayor durante su carrera militar. Su experiencia en el terreno y en el planeamiento de operaciones será ahora puesta al servicio de los procesos de preparación del personal militar.

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Entre los cargos que ha desempeñado se encuentran el comando de la Fuerza de Despliegue Rápido N.º 1, el Comando Operativo de Estabilización y Consolidación Apolo y el Batallón de Selva N.º 54 Bajo Atrato. También fue agregado militar ante la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York y oficial de Operaciones de la Cuarta Brigada.

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General Óscar Díaz asume mando de educación y doctrina del Ejército //
Foto: Ejécito

El nuevo comandante del CEDOC es profesional en Ciencias Militares, magíster en Seguridad y Defensa Nacionales y especialista en Administración de Recursos Militares. Además, cuenta con formación en derechos humanos, normatividad jurídica, contratación estatal y planeación estratégica.

A lo largo de su trayectoria ha recibido más de 170 felicitaciones y diferentes condecoraciones militares, entre ellas las medallas al Mérito Militar Antonio Nariño y José María Córdova.

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Ahora, desde el CEDOC, tendrá bajo su responsabilidad continuar fortaleciendo la formación y el entrenamiento de los integrantes del Ejército, así como la actualización de la doctrina militar frente a los desafíos que enfrenta la Fuerza en sus diferentes escenarios operacionales.

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