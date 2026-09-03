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La autonomía de esta rama será celosamente protegida: De La Espriella a Corte Suprema

El presidente Abelardo De La Espriella se reunió con la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia este jueves

Abelardo de la Espriella.
Abelardo De La Espriella. Foto UNGRD.
Por: Mateo Piñeros
|
Actualizado: 3 de sept, 2026

De La Espriella publicó un video en el que le está entregando un mensaje a los magistrados y asegura que como presidente no va a intervenir en las decisiones de la justicia en la Corte Suprema.

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“En mi ejercicio como presidente las decisiones de los jueces serán respetadas, desde el más humilde juez hasta el más encumbrado magistrado. La autonomía de esta rama será celosamente protegida y el ejecutivo no va a interferir nunca en competencias que la Constitución y la ley han reservado para ustedes”, dijo el presidente Abelardo De La Espriella.

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Es importante recordar que esta reunión se da un día después de que el magistrado Jose Joaquin Urbano denunciara amenazas en su contra, advirtiendo que había riesgos también para otros magistrados de la Sala Penal, presuntamente, por una decisión tomada contra ‘Kiko Gómez’.

Ante esta situación, el presidente Abelardo De La Espriella le ordenó a la Unidad Nacional de Protección un refuerzo en la seguridad de los magistrados.

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