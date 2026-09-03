Gobierno deroga distritos mineros y promete priorizar al sector

El Gobierno de Abelardo De La Espriella derogó 10 resoluciones del Ministerio de Minas que estaban creando distritos mineros por considerar que frenaban. La inversión incluso en pequeña minería, anunció la nueva ministra de la cartera Maria Nohemí Arboleda.

"Fueron mal diseñados. Entonces, de esta manera se frenó inversión y la exploración: un golpe a a la pequeña minería de la formalización", aseguró Arboleda durante su discurso en el Congreso Colombiano de Minería.

Esta derogatoria es el primer paso de un cambio de política en Colombia hacia ese sector. Después de 4 años en los que el gobierno de Gustavo Petro limitó el desarrollo minero por razones ambientales o políticas, especialmente en el caso del carbón, la administración llegó prometiendo darle a la minería un lugar prioritario dentro de la agenda. La desaparición de los distritos mineros se suma a la reversión de la prohibición de exportar carbón a Israel.

Arboleda pidió a los empresarios ser optimistas sobre el desarrollo de su sector y comprometerse en un trabajo conjunto para desarrollar una minería que no solo respete el territorio, sino que lo deje mejor de cómo estaba.



Para la funcionaria, la minería también tiene un papel clave en transitar hacia una economía más verde y aseguró que así como no hay transición energética, sin transmisión. Tampoco hay transición energética sin minería.

Mineros Foto: IMageFx

Colombia podría invertir 400 millones de dólares al año en exploración minera

La asociación colombiana de minería calcula que hoy el país invierte 90 millones de dólares al año en exploración minera, pero la cifra podría llegar a crecer hasta los 400 millones de dólares al año si hay un trabajo conjunto con el Gobierno nacional.

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El principal potencial minero del país hoy está en el desarrollo del carbón y del oro, sin embargo, más del 97 % del territorio colombiano continúa sin ser explorado.

De hecho, en algunas regiones se han empezado a encontrar minerales que no se sabía que estaban presentes en el país, como es el caso del tugsteno.

"La exploración no es un gasto, es la reactivación económica más rápida y más real que tiene al alcance en el sector minero, porque cada peso que se invierte en explorar termina convertido en empleo, en tejido industrial y social, en desarrollo en las regiones, que hoy tiene menos oportunidades", señaló el presidente del consejo directivo de la ACM, Santiago Cardona.