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Procuraduría pide a alcaldías y gobernaciones completar registro de damnificados por terremoto

El Ministerio Público identificó que, pese a haber pasado un mes desde el terremoto, 377 de los 501 municipios afectados aún no habían cargado el reporte de daños, además de detectar inconsistencias en algunos registros de damnificados.

Sin fecha de cierre, amplían registro de afectados por el terremoto en el Valle
Gobernación del Valle
Por: Laura Olarte
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

El terremoto pasó, pero la emergencia todavía no termina. La Procuraduría General de la Nación exhortó de manera urgente a las alcaldías y gobernaciones de los territorios afectados por el sismo del pasado 10 de agosto a completar y verificar la información sobre los damnificados y los daños ocasionados por el terremoto.

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Y es que, según la Procuraduría, con corte al 3 de septiembre, de los 501 municipios afectados identificados en 16 departamentos, solo 124 habían cargado el reporte a la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades, EDAN, mientras 377 continuaban pendientes, pese a que el plazo para el cierre del Registro Único de Damnificados, RUD, venció el 4 de septiembre.

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El llamado está dirigido a las autoridades de 14 departamentos y busca que se actualicen de inmediato el RUD y la EDAN, tras el sismo de magnitud 7,4, con epicentro San José del Palmar, Chocó.

Precisamente, esta demora genera preocupación porque estos registros permiten establecer quiénes fueron realmente damnificados, cuáles fueron los daños y qué necesidades tiene cada territorio, información fundamental para orientar la ayuda humanitaria.

Pero además hay una alerta por inconsistencias encontradas en algunos registros enviados, situación advertida por la UNGRD. Debido a esto la Procuraduría pidió corregir estos errores para evitar que las ayudas terminen en manos de personas que no son damnificadas.

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AFP

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Frente a este panorama, exhortó a las alcaldías a completar y verificar el RUD y el EDAN, corregir inconsistencias y reportar dificultades técnicas. A la par, le solicitó a las gobernaciones consolidar la información y apoyar a los municipios con menor capacidad institucional.

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Finalmente, la Procuraduría exhortó a la UNGRD y a las demás entidades del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo a mantener la asistencia técnica y avanzar en la consolidación de la evaluación de daños. El objetivo es que la información sea completa y confiable para orientar correctamente la atención y recuperación tras el sismo.

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