Alcalde de Belalcázar pide ayuda al sector privado para reconstruir su pueblo tras terremoto

El alcalde de Belalcázar, Caldas, Fabio Ramírez, hizo un llamado al sector privado para apoyar la reconstrucción del municipio, uno de los territorios afectados por el terremoto que dejó daños en varios departamentos del país.

De acuerdo con el mandatario, la emergencia provocó afectaciones de gran magnitud en la infraestructura de Belalcázar. "El balance de nosotros es muy complicado", afirmó Ramírez durante una entrevista en Mañanas Blu, de Blu Radio.

Según el alcalde, cerca de 114 viviendas quedaron totalmente colapsadas y más de 753 presentan daños en techos, paredes y otras estructuras. Además, un colegio rural quedó completamente destruido y el edificio de la administración municipal sufrió afectaciones.

La magnitud de los daños llevó a la Alcaldía a estimar que cerca del 60 % del municipio resultó afectado por el sismo. Belalcázar tiene aproximadamente 10.700 habitantes y su economía depende principalmente de las actividades agrícolas y el turismo.



Belalcázar necesita recursos para la reconstrucción

Fabio Ramírez explicó que la capacidad presupuestal de la Alcaldía es insuficiente para asumir por sí sola la reconstrucción de las viviendas y la infraestructura afectada por el terremoto.

"Nosotros, presupuestalmente, no tenemos cómo asumir la reconstrucción de nuestro municipio. Hoy estamos hablando de cerca de 28.000 millones de pesos", señaló el alcalde de Belalcázar.

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El mandatario explicó que, al tratarse de un municipio de sexta categoría, sus recursos son limitados y una inversión de esa magnitud representa un esfuerzo que supera ampliamente su capacidad financiera.

Por esta razón, la administración municipal busca sumar al Gobierno Nacional, la Gobernación de Caldas y empresas privadas a las labores de recuperación de Belalcázar, especialmente para atender a las familias que perdieron sus viviendas.

Alcalde busca apoyo del sector privado

Ramírez aseguró que ha adelantado gestiones para conseguir recursos y materiales que permitan acelerar la reconstrucción de las viviendas afectadas por el terremoto en Belalcázar.

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"Yo he salido de mi pueblo a buscar el apoyo no solo del Gobierno Nacional, que hemos tenido, sino también del sector privado", sostuvo el mandatario, quien destacó la importancia de sumar nuevos actores al proceso de recuperación.

El alcalde también hizo referencia a una resolución que, según explicó, permite a empresas contribuir a la construcción y mejoramiento de viviendas mediante mecanismos relacionados con impuestos. La intención es utilizar este tipo de herramientas para ampliar el respaldo a las familias damnificadas.

Además, la Alcaldía busca consolidar un banco de materiales para disponer de elementos esenciales como cemento, ladrillos, tejas y perfilería. "Es importante que ese banco de materiales pueda fluir", manifestó Ramírez.

Más de 30 viviendas deberán ser demolidas

Otro de los retos que enfrenta Belalcázar es la demolición de las viviendas que quedaron en condiciones de alto riesgo después del terremoto. El municipio no cuenta con maquinaria especializada para realizar estos trabajos.

"Tenemos cerca de 30 o 35 que debemos demoler totalmente, pero vamos a hacerlo de manera paulatina, porque operativamente no podemos avanzar más rápido y técnicamente también se nos dificulta", explicó el alcalde.

Ramírez destacó que la Gobernación de Caldas ha facilitado maquinaria y que también se ha buscado el respaldo de empresas y del sector privado para avanzar con las demoliciones.

El alcalde señaló que el objetivo es evitar que las familias afectadas tengan que asumir el costo de estos trabajos. "Nosotros no podemos decirles a personas tan humildes, que realmente lo perdieron todo: 'Mire, la vivienda está siniestrada; ahora usted mire cómo paga la demolición'", afirmó.

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Alcaldía ya ha ayudado a decenas de familias

Mientras avanza el proceso de reconstrucción, la administración municipal ha entregado materiales y apoyos para realizar reparaciones menores en algunas viviendas afectadas por el sismo.

Según Ramírez, estas ayudas han permitido intervenir techos, muros y otras estructuras en cerca de 60 o 70 familias. En algunos casos, también se ha contado con aportes de mano de obra.

Sin embargo, el alcalde insistió en que las necesidades son mucho mayores y que Belalcázar requiere el respaldo de diferentes sectores para recuperar su infraestructura y reactivar la economía local.

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Alcalde invita a visitar Belalcázar

Además de solicitar ayuda para la reconstrucción, Fabio Ramírez hizo un llamado a los colombianos para visitar Belalcázar y contribuir a la recuperación económica del municipio a través del turismo.

"Invitar al pueblo colombiano a que vaya a Belalcázar, porque también nos ayuda a la reactivación económica", expresó el alcalde, al destacar los atractivos turísticos y culturales de la localidad.

Entre ellos mencionó el Cristo Rey, una de las principales estructuras emblemáticas del municipio, así como la celebración de la Semana Santa en vivo, que calificó como una tradición única y representativa.

Para Ramírez, el hecho de que el Cristo Rey haya permanecido en pie tras el terremoto tiene un significado especial para la población. "Puede ser el símbolo de la reconstrucción de este país, de nuestro país, que quedó tan golpeado con este terremoto", afirmó.

El alcalde de Belalcázar pidió que los municipios pequeños también sean tenidos en cuenta durante la atención de la emergencia y aseguró que, pese a la magnitud de los daños, la administración continuará trabajando para recuperar el territorio.

"Vamos a seguir trabajando, con la fe puesta en que vamos a salir adelante, no solo con las casas, sino con todo nuestro país", concluyó Fabio Ramírez