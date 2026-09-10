Temblor de magnitud 3,6 se registró en la frontera entre Colombia y Venezuela

Un sismo de magnitud 3,6 se registró este jueves 10 de septiembre en la región fronteriza entre Colombia y Venezuela, según el boletín actualizado del Servicio Geológico Colombiano (SGC).

El evento sísmico ocurrió a las 10:55 de la mañana, hora local, y tuvo una profundidad superficial, es decir, menor a 30 kilómetros, de acuerdo con la información oficial.

El epicentro del temblor fue localizado a 34 kilómetros del municipio de Albania, en La Guajira, en las coordenadas 10.94 de latitud y -72.39 de longitud.

Según el mapa publicado por el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico se presentó al sur de La Guajira, en una zona cercana a la frontera entre Colombia y Venezuela.



La profundidad superficial del sismo es uno de los datos destacados en el reporte del SGC, que advierte que la información consignada en el boletín está sujeta a cambios.

Hasta el momento, el reporte entregado en el boletín se limita a las características del evento sísmico, entre ellas su magnitud, ubicación, hora y profundidad.