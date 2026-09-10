“Los terroristas no van a tener tranquilidad”: De La Espriella tras captura de alias ‘El Flaco’

El presidente Abelardo De La Espriella anunció, por medio de un mensaje en X, que en la madrugada del 10 de septiembre la fuerza pública capturó a alias 'El Flaco', señalado cabecilla de una comisión del Frente Manuel Vásquez Castaño del ELN, junto a otro presunto narcoterrorista, en La Sierra, Cauca.

“Seguimos golpeando al ELN y protegiendo a los colombianos de sus acciones criminales. Vamos por sus cabecillas, sus armas, sus finanzas y sus redes de apoyo”, aseguró De La Espriella.

¡Golpe al ELN en el Macizo Colombiano!



Esta madrugada, nuestra Fuerza Pública, en coordinación con el CTI de la Fiscalía, capturó en La Sierra, Cauca, a dos narcoterroristas del ELN, entre ellos alias “El Flaco”, señalado cabecilla de comisión del Frente Manuel Vásquez Castaño.… pic.twitter.com/g33AnSggIN — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) September 10, 2026

El mandatario afirmó que alias 'El Flaco' estaría vinculado con extorsiones, secuestros, reclutamiento forzado y constreñimiento contra la población del Macizo Colombiano.

Según el reporte del presidente, durante la operación fueron incautados un fusil, cuatro armas cortas, 829 cartuchos de diferentes calibres, dos granadas de fragmentación y ocho detonadores eléctricos, además de equipos de comunicación, dinero en efectivo y documentos de interés.



“En Colombia, los terroristas no van a tener un minuto de tranquilidad”, declaró el presidente.

