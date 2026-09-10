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UNICEF pide redoblar esfuerzos para que niños afectados por el terremoto regresen a la escuela

Más de 4.268 sedes educativas resultaron afectadas por la emergencia, situación que compromete la continuidad de la educación y el acceso a espacios seguros para el aprendizaje en el país.

niños afectados por terremoto en Colombia.jpg
Niños afectados por terremoto en Colombia.
Foto: Unicef.
Por: Mariana Neira
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Luego de un mes del terremoto de magnitud 7,4 que afectó los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Chocó y Risaralda, desde UNICEF advierten que miles de niños y adolescentes continúan enfrentando serias dificultades para acceder a la educación, agua segura, salud y protección en sus territorios.

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Desde la organización hacen un llamado a mantener y fortalecer la respuesta humanitaria, especialmente para garantizar el regreso seguro de los estudiantes a las instituciones educativas afectadas por la emergencia.

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Según cifras entregadas por UNICEF, más de 4.268 sedes educativas resultaron afectadas por el terremoto, situación que compromete la continuidad de la educación y el acceso a espacios seguros para el aprendizaje y desarrollo de más de un millón de estudiantes.

La emergencia también provocó afectaciones en sistemas de agua, infraestructura comunitaria y servicios de salud, aumentando la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.

“Un mes después del terremoto, la recuperación de la infancia debe seguir siendo una prioridad. Las niñas, niños y adolescentes necesitan regresar a entornos seguros para aprender, jugar y desarrollarse. La solidaridad y el apoyo de todos siguen siendo fundamentales para que las comunidades afectadas puedan reconstruir sus vidas”, señaló Olga Lucía Zuluaga, especialista de emergencias de UNICEF en Colombia.

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Desde el inicio de la emergencia, UNICEF ha desplegado equipos y suministros en los departamentos más afectados y reporta haber alcanzado a cerca de 10.000 personas. Entre las ayudas entregadas se encuentran más de 900 kits de higiene familiar y para gestantes, 42 filtros para almacenamiento de agua y 32.000 litros de agua para familias afectadas en Chocó.

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La organización también ha realizado evaluaciones técnicas en escuelas, centros de desarrollo infantil y alojamientos temporales para verificar sus condiciones de agua, saneamiento e higiene.

En el componente de Educación en Emergencias, UNICEF ha dispuesto más de 40 aulas temporales de aprendizaje, además de materiales educativos, acompañamiento socioemocional y asistencia técnica a las autoridades educativas.

La organización hace una petición a los gobiernos, empresas, donantes y ciudadanía mantener el apoyo para facilitar el acceso de los niños a educación, agua potable, salud, protección y acompañamiento emocional.

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