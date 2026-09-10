UNICEF pide redoblar esfuerzos para que niños afectados por el terremoto regresen a la escuela

Luego de un mes del terremoto de magnitud 7,4 que afectó los departamentos del Cauca, Valle del Cauca, Quindío, Chocó y Risaralda, desde UNICEF advierten que miles de niños y adolescentes continúan enfrentando serias dificultades para acceder a la educación, agua segura, salud y protección en sus territorios.

Desde la organización hacen un llamado a mantener y fortalecer la respuesta humanitaria, especialmente para garantizar el regreso seguro de los estudiantes a las instituciones educativas afectadas por la emergencia.

Según cifras entregadas por UNICEF, más de 4.268 sedes educativas resultaron afectadas por el terremoto, situación que compromete la continuidad de la educación y el acceso a espacios seguros para el aprendizaje y desarrollo de más de un millón de estudiantes.

La emergencia también provocó afectaciones en sistemas de agua, infraestructura comunitaria y servicios de salud, aumentando la vulnerabilidad de niños, niñas y adolescentes.



“Un mes después del terremoto, la recuperación de la infancia debe seguir siendo una prioridad. Las niñas, niños y adolescentes necesitan regresar a entornos seguros para aprender, jugar y desarrollarse. La solidaridad y el apoyo de todos siguen siendo fundamentales para que las comunidades afectadas puedan reconstruir sus vidas”, señaló Olga Lucía Zuluaga, especialista de emergencias de UNICEF en Colombia.

Desde el inicio de la emergencia, UNICEF ha desplegado equipos y suministros en los departamentos más afectados y reporta haber alcanzado a cerca de 10.000 personas. Entre las ayudas entregadas se encuentran más de 900 kits de higiene familiar y para gestantes, 42 filtros para almacenamiento de agua y 32.000 litros de agua para familias afectadas en Chocó.

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La organización también ha realizado evaluaciones técnicas en escuelas, centros de desarrollo infantil y alojamientos temporales para verificar sus condiciones de agua, saneamiento e higiene.

En el componente de Educación en Emergencias, UNICEF ha dispuesto más de 40 aulas temporales de aprendizaje, además de materiales educativos, acompañamiento socioemocional y asistencia técnica a las autoridades educativas.

La organización hace una petición a los gobiernos, empresas, donantes y ciudadanía mantener el apoyo para facilitar el acceso de los niños a educación, agua potable, salud, protección y acompañamiento emocional.