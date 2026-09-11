Revelan video clave del bebé abandonado en Kennedy, Bogotá: lo dejaron junto a particular objeto

Un nuevo elemento se suma a la investigación por el caso de un bebé de aproximadamente un año que fue encontrado abandonado durante la madrugada frente a una vivienda del barrio Catalina, en la localidad de Kennedy, en Bogotá.

Se trata de videos de cámaras de seguridad que muestran a una mujer llevando al menor en brazos horas antes de que fuera encontrado solo en la calle.

El caso comenzó cuando un residente del sector escuchó unos golpes en la puerta de su vivienda. Al acercarse para verificar qué estaba ocurriendo, encontró al niño dormido a la intemperie. El menor estaba envuelto en una cobija de color azul y permanecía junto a una maleta blanca y negra.

Este es un llamado urgente a padres de familia.



Una vez más, la Policía Nacional rescató a un bebé de tan solo 1 año en #Kennedy al parecer en un presunto abandono.



Lo más insólito de este lamentable caso, fue dejado a su suerte en horas de la madrugada.



Los detalles aquí. pic.twitter.com/wbn8plrRqb — Policía Metropolitana de Bogotá (@PoliciaBogota) September 10, 2026

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, dentro de la maleta había elementos destinados al cuidado del pequeño, además de algunos juguetes. El particular objeto quedó junto al niño cuando fue dejado frente a la vivienda y ahora hace parte de los elementos que están siendo tenidos en cuenta dentro de las primeras indagaciones.



Tras recibir el aviso, uniformados de la Policía llegaron al lugar, protegieron al menor y activaron la ruta de atención correspondiente. Posteriormente, mediante labores de vecindario y la revisión de las cámaras de seguridad instaladas en el sector, los investigadores lograron obtener imágenes que podrían ser determinantes para establecer qué ocurrió antes del abandono.

En el material de seguridad aparece una mujer que llevaba al niño en brazos. Según las autoridades, las imágenes fueron registradas horas antes de que el menor fuera encontrado frente a la casa. El video está siendo analizado para establecer la identidad de la mujer y determinar su posible responsabilidad en los hechos.

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El teniente coronel Manuel Ricardo Saavedra, jefe seccional de Protección y Servicios Especiales, explicó que las autoridades actuaron de inmediato después de conocer la situación y que el menor quedó bajo protección institucional.

De inmediato, nuestros policías acudieron al lugar, protegieron al niño y activaron la ruta de atención correspondiente señaló el oficial

Por ahora, el bebé permanece bajo protección del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), entidad que adelanta el proceso de restablecimiento de sus derechos. Las autoridades continúan recopilando información y revisando el material obtenido de las cámaras para esclarecer las circunstancias que rodearon el abandono.

El caso también generó un llamado de la Policía a padres, familiares y cuidadores para garantizar la protección permanente de los niños. La institución recordó que, ante cualquier situación que pueda poner en riesgo los derechos de niños, niñas y adolescentes, la ciudadanía puede comunicarse con la línea de emergencias 123 o con la línea 141 del ICBF.