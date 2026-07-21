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Sicariato en Kennedy deja un bebé de un año muerto y dos adultos heridos: Policía busca al asesino

Un hombre irrumpió en una vivienda y abrió fuego contra varias personas. La Policía adelanta la investigación para identificar y capturar al responsable del crimen.

Caso Sicariato Bogota.jpg
Caso de sicariato en Bogotá
Foto: Suministrada
Por: Felipe García
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

Un ataque por parte de un sicario ocurrido en la localidad de Kennedy, en el sur de Bogotá, dejó como saldo la muerte de un menor de apenas un año y dos adultos heridos. El hecho es materia de investigación por parte de las autoridades, que buscan establecer qué fue lo que ocurrió, contra quién exactamente iba dirigido el ataque y así mismo dar con el paradero del responsable.

De acuerdo con la información preliminar, la Policía fue alertada por vecinos del sector tras escuchar varios disparos en un sector residencial de la localidad. Al llegar al lugar, los policías recibieron información de que un hombre había llegado hasta una vivienda y, sin mediar palabra, abrió fuego contra las personas que se encontraban en el inmueble.

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Las tres víctimas fueron trasladadas de urgencia a un centro asistencial. Sin embargo, pese a los esfuerzos del personal médico, el menor de apenas un año falleció a causa de la gravedad de las heridas. Los dos adultos que también resultaron lesionados permanecen bajo atención médica.

Tras el ataque, unidades de la Policía Judicial iniciaron las investigaciones que permitan identificar al responsable del crimen. Las autoridades adelantan labores de vecindario, revisión de cámaras de seguridad y demás actos investigativos con el fin de lograr su pronta captura.

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