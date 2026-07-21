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Ladrones armados atracaron restaurante en Bogotá y quedaron en video: uno tenía brazalete Inpec

Los delincuentes intimidaron con un arma de fuego a empleados y clientes de un establecimiento de comidas rápidas en Puente Aranda. Los tres registran antecedentes por hurto.

Ladrones armados atracaron restaurante en Bogotá
Ladrones armados atracaron restaurante en Bogotá
Fiscalía General de la Nación
Por: Felipe García
|
Actualizado: 21 de jul, 2026

En videos de cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que tres criminales atracaron a los clientes y empleados de un establecimiento de comidas rápidas en la localidad de Puente Aranda. En las imágenes se observa a los delincuentes entrando al local y amenazando con un arma de fuego a uno de los empleados, a quien obligaron a dirigirse detrás de la caja registradora para entregar el dinero en efectivo.

Uno de los detenidos, de acuerdo con las autoridades, llevaba un brazalete electrónico del INPEC, ya que cumplía una medida de detención domiciliaria por un proceso relacionado con el mismo delito de hurto. Tras cometer el robo, los criminales escaparon del lugar en un vehículo.

La rápida reacción de las víctimas, quienes entregaron información sobre la vestimenta de los delincuentes, sumada al análisis de las cámaras de seguridad y a la activación de un plan candado, permitió ubicar el automóvil en el que se movilizaban los sospechosos. El operativo concluyó en la localidad de Tunjuelito, donde los tres hombres fueron interceptados y capturados.

Durante el procedimiento, las autoridades incautaron un revólver que, al parecer, habría sido utilizado para cometer el atraco. Además, recuperaron dos teléfonos celulares y dinero en efectivo que presuntamente habían sido hurtados minutos antes. El vehículo en el que escapaban también fue inmovilizado como parte del proceso judicial.

Las autoridades informaron que los tres capturados presentan antecedentes judiciales por el delito de hurto. Sin embargo, uno de los casos llamó especialmente la atención, ya que uno de los detenidos portaba un brazalete electrónico del INPEC debido a que cumplía una medida de detención domiciliaria por un proceso relacionado con el mismo comportamiento delictivo.

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