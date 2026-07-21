Centro comercial Andino se pronunció por aparente caso homofóbico: no justifica llamado de atención

En fin de semana fue viral en redes sociales la denuncia de una pareja del mismo en la que aseguraban que habrían sido víctima de un presunto caso de homofóbia dentro del centro comercial Andino al norte de Bogotá. De acuerdo con la denuncia de uno de los implicados, un guardia de seguridad se acercó a decirles que no podían tener demostraciones de afecto, tras grabar, según la versión de la pareja, un Tik Tok “dándose un beso”.

“No podríamos demostrar ese tipo de afectos en los centros comerciales. Y nosotros decimos -pues marica, normal, es un beso- y entonces el señor dijo que no, que no podíamos hacer eso y que si lo hacíamos nos iban a sacar del centro comercial”, concluyó uno de los jóvenes involucrados.

En los videos difundidos en redes sociales, se ve cómo un guardia de seguridad del centro comercial hace el reclamo sobre lo sucedido, lo que generó indignación entre los internautas y testigos.

Es por esto, que el centro comercial emitió un comunicado asegurando que tras lo sucedido y las investigaciones ejecutadas, el reclamo del guardia de seguridad no es justificado.



“Tras revisar los hechos ocurridos en la tarde del 20 de julio, concluimos que la pareja involucrada no estaba incurriendo en una conducta que justificara el llamado de atención realizado por el personal de seguridad. Rechazamos cualquier tipo de discriminación”, aseguró el centro comercial en un comunicado.

Comunicado Andino Comunicado Andino.

Entre tanto, la administración del lugar aseguró que se contactaron con la pareja para expresar sus disculpas sobre lo sucedido y reiterar “el compromiso con el respeto, la inclusión y la diversidad.”

Así las cosas, finalizando el comunicado, el centro comercial pedirá a la empresa de seguridad que presta el servicio que se hagan un refuerzo en la capacitación de los guardias para garantizar la atención respetuosa a todos los visitantes.

#OPINE 🚨 Por hacer un video para TikTok, una pareja de jóvenes fue víctimas de un acto de homofobia dentro del Centro Comercial Andino (Bogotá). En un video sficionado se observa a un guarda de seguridad del lugar intimidándolos con ser expulsados si continuaban dándose besos. https://t.co/Yb7dogGj5j pic.twitter.com/GEWSGqgXnK — Colombia Oscura (@ColombiaOscura) July 21, 2026