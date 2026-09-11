Expo2Ruedas 2026 en Bogotá: fecha, precio de entradas y actividades

Expo2Ruedas 2026 llega a Bogotá con su tercera edición de feria de motos y movilidad de dos ruedas, que se realizará del 29 de octubre al 1 de noviembre en Corferias, donde los visitantes podrán encontrar motocicletas, movilidad eléctrica y ligera, accesorios, repuestos, indumentaria y diferentes servicios relacionados con el sector.

El evento tendrá como concepto “Vive el poder en dos ruedas” y estará abierto al público durante cuatro días, con una programación que combinará la muestra comercial con actividades para quienes quieran conocer de cerca las nuevas alternativas de movilidad.

Horarios y fechas Expo2Ruedas 2026 en Bogotá

La tercera edición de Expo2Ruedas se llevará a cabo entre el jueves 29 de octubre y el domingo 1 de noviembre de 2026 en Corferias, Bogotá. El horario para los visitantes será de 10:00 a. m. a 8:00 p. m., mientras que las taquillas funcionarán desde las 9:00 a. m. hasta las 7:00 p. m.

La entrada general tendrá un costo de $38.000, mientras que quienes quieran asistir durante los cuatro días podrán adquirir un multibono por $132.000. Este último estará disponible únicamente en las taquillas del evento.



Los menores de 12 años y los mayores de 70 años tendrán ingreso gratuito. La organización también habilitará la compra de entradas a través de la página oficial de Expo2Ruedas.

Expo2Ruedas Foto: cortesía a Blu Radio

¿Qué habrá en Expo2Ruedas 2026?

La feria no estará concentrada únicamente en la exhibición de motocicletas. La programación incluirá diferentes espacios relacionados con la movilidad y el universo de las dos ruedas. Entre las actividades anunciadas están las pruebas de manejo de vehículos eléctricos y a gasolina, además de demostraciones deportivas y el Museo Expo2R.

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La agenda también tendrá actividades culturales y encuentros con deportistas y figuras vinculadas al sector. El evento contará además con un escenario destinado a los negocios, con espacios de relacionamiento y conexión entre empresas.

Uno de los cambios que ha acompañado el crecimiento de Expo2Ruedas es la incorporación de propuestas que van más allá de las motocicletas convencionales. La feria ha ampliado su espacio para incluir movilidad eléctrica, movilidad ligera, equipamiento, seguridad, accesorios y servicios.

Guillermo Pajón, socio director de Expo2Ruedas, explicó que el propósito del evento es mostrar precisamente esa evolución del sector y las diferentes soluciones que están llegando a los usuarios.

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Para esta edición también se mantendrá el equilibrio entre la exhibición comercial y las experiencias para el público, con pruebas de manejo, actividades deportivas y contenidos relacionados con seguridad y movilidad.

Expo 2R Corferias Bogotá Foto: Corferias

¿Cómo fue la edición anterior de Expo2Ruedas?

El crecimiento de la feria quedó reflejado en sus resultados de 2025 con más de 59.000 personas que asistieron al evento y donde se comercializaron más de 3.600 motocicletas.

La programación también superó las 120 actividades, entre conferencias, charlas, espectáculos culturales y eventos deportivos. El crecimiento se reflejó incluso en el espacio ocupado por la feria: Expo2Ruedas pasó de utilizar dos pabellones en su primera edición a cinco durante 2025.

Para 2026, la organización busca ampliar nuevamente la experiencia alrededor de las dos ruedas con una oferta que incluye motocicletas, tecnologías eléctricas, movilidad ligera, deporte, seguridad y actividades para los visitantes.