Todos los carros en Bogotá subirían de precio desde eléctricos hasta a gasolina: falta un paso

Los carros nuevos en Bogotá, desde los eléctricos y los híbridos hasta los de gasolina, podrían enfrentar un aumento de precio por una subida del impuesto que pagan los distribuidores, aunque el impacto final todavía no está definido y el cambio necesita superar un último trámite en el Concejo de Bogotá.

El proyecto de acuerdo 724 de 2026, que ya pasó su primer debate en la Comisión de Hacienda, plantea modificar la tarifa del Impuesto de Industria y Comercio (ICA) para las empresas dedicadas a comercializar carros. La tarifa actual es de 6,9 x 1.000 y pasaría a 8 x 1.000 para eléctricos, 10 x 1.000 para híbridos y 11 x 1.000 para los demás automotores.

La posibilidad de que una parte de ese mayor costo termine en el precio que paga el comprador es precisamente la principal preocupación de los representantes del sector.

¿Cuánto aumentaría el impuesto para cada tipo de carro?

El incremento no sería igual para todas las tecnologías. Tomando como referencia la tarifa vigente, los cambios serían:



Carros eléctricos: de 6,9 a 8 x 1.000, un aumento de 15,9 %.

Carros híbridos: de 6,9 a 10 x, 1.000, un aumento de 44,9 %.

Demás vehículos: de 6,9 a 11 x 1.000, un aumento de 59,4 %.

El impuesto se aplica sobre los ingresos brutos de la actividad comercial. Por eso, no es que un vehículo vaya a aumentar 59,4 %.



Carros en Bogotá Foto: AFP

Concesionarios y gremios, preocupados

Andemos considera que una parte del incremento podría trasladarse al comprador. Su presidente, Andrés Chaves, advirtió que el aumento de la carga tributaria podría afectar el acceso a vehículos nuevos y tener consecuencias sobre la inversión y el empleo del sector.

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El gremio también señaló que algunas compañías estarían evaluando trasladar operaciones hacia otras jurisdicciones, aunque no identificó públicamente cuáles empresas estarían contemplando esa posibilidad.

Una preocupación similar fue expresada por Aconauto, que reúne a concesionarios de automotores. El gremio llamó a la mesura frente al incremento aprobado en primer debate y puso sobre la mesa un dato relacionado con la rentabilidad del negocio.

Según Aconauto, el promedio de utilidad de los concesionarios puede llegar apenas al 3 % antes de impuestos. Con ese margen, el gremio cuestiona el efecto que tendría una tarifa de ICA que llegaría hasta el 11 x 1.000 para los vehículos de combustión.

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La asociación también pidió al Concejo y a la Alcaldía buscar alternativas como un mayor control de la evasión y la elusión, además de revisar el gasto y las exenciones tributarias.

"Sea este un llamado a la cordura a los honorables concejales, así como a la secretaria de Hacienda y al mismo alcalde Galán, para que archiven la propuesta, comparen la tasa impositiva con otras ciudades capitales del mundo y encuentren en la evasión, elusión y exenciones, los recursos que tanto requiere Bogotá", agregó Aconauto.

Concesionarios de carros lanzan alerta por Gobierno Foto: Lexica, Renault, Toyota y Chevrolet

¿Hacienda dice que los carros subirán de precio?

La Secretaría Distrital de Hacienda sostiene una posición diferente y rechaza que el incremento del ICA implique automáticamente un aumento en el precio de los vehículos.

La entidad señaló que no hay evidencia de que las diferentes tarifas municipales del impuesto hayan generado precios distintos para los carros entre Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla significa que todavía no existe una cifra oficial que permita establecer cuánto podría aumentar un carro nuevo.

El precio final dependerá de las decisiones que tome cada distribuidor sobre sus costos, márgenes, descuentos y la proporción del nuevo impuesto que decida asumir.

Cabe recordar que el aumento todavía no es una norma vigente. El proyecto debe ser discutido y aprobado por la plenaria del Concejo de Bogotá y posteriormente sancionado por el alcalde Carlos Fernando Galán.

