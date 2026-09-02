Venta de carros en Colombia tendría en 2026 su mejor año histórico: proyectan 330.000 unidades

El mercado de vehículos nuevos en Colombia atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años y podría cerrar 2026 con una cifra que marcaría un nuevo máximo para la industria. Jorge Neira, director general de Kia Colombia, proyectó que el sector podría llegar a 330.000 vehículos vendidos este año, superando el registro de 327.000 unidades de 2014.

La proyección la entregó en conversación con Mañanas Blu, en la que Neira explicó el comportamiento que ha tenido el mercado y las razones que, desde su perspectiva, están impulsando nuevamente la compra de vehículos en el país.

El dato se refuerza con buen desempeño que han mostrado las principales marcas del mercado. Entre enero y agosto de 2026 se matricularon 213.377 vehículos nuevos en Colombia, un crecimiento de 42,1 % frente a las 150.163 unidades registradas en el mismo periodo de 2025, según cifras de Andi y Fenalco.

Mercado de carros viene de años con bajas ventas

De acuerdo con Neira, para entender el comportamiento actual es necesario mirar lo ocurrido después de 2023.



El director general de Kia Colombia señaló que la industria tuvo dos años en los que las ventas estuvieron alrededor de 180.000 y 190.000 unidades, mientras los consumidores esperaban conocer cómo evolucionaría la economía después de la pandemia.

Según explicó, posteriormente comenzó a observarse una recuperación en el consumo de los hogares, situación que también terminó favoreciendo la compra de vehículos.

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“Mucha gente estaba esperando hacer ese cambio y lo está haciendo este año”, afirmó Neira durante la entrevista.

Para el directivo, el comportamiento del mercado podría llevar a la industria a cerrar 2026 con alrededor de 330.000 unidades, unas 3.000 más que el registro de 2014 que tomó como referencia.

En Colombia se venden menos autos nuevos que usados. Foto: ImageFX

Kia lidera las ventas y Renault ocupa el segundo lugar

La recuperación del mercado también se refleja en el desempeño de las principales marcas.

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Kia llegó a 28.077 vehículos matriculados entre enero y agosto, mientras Renault alcanzó 21.266 unidades durante el mismo periodo. Toyota ocupó el tercer lugar con 18.946 vehículos.

Neira aseguró que Kia se consolidó desde el año pasado como la marca número uno en Colombia y atribuyó parte de ese resultado a la renovación de sus productos, los nuevos lanzamientos, la cobertura de su red de concesionarios y la disponibilidad de repuestos.

El modelo más vendido de Kia, agregó el directivo, es actualmente el K3.

La segunda posición del mercado corresponde a Renault. Juan Camilo Vélez, presidente y director general de Renault-Sofasa, explicó durante la misma entrevista que la compañía lleva 57 años trabajando en Colombia y que su operación incluye no solamente la comercialización de vehículos, sino también procesos de concepción, diseño, adaptación y validación.

El Kia K3 viene en versiones sedán y hatchback Foto: Kia Press

El ejecutivo destacó además la operación industrial de la compañía en el país y señaló que Renault ha fabricado más de 1,7 millones de vehículos y 18 modelos.

En cuanto a las ventas, Vélez señaló que la Renault Duster era el modelo más vendido de la marca y que, sumando las versiones a gasolina e híbrida, había alcanzado 7.618 unidades hasta finales de agosto.

La cifra mantiene a la Duster entre los vehículos de mayor volumen en el mercado colombiano. De acuerdo con el reporte de matrículas de agosto, el modelo acumulaba 7.628 unidades entre enero y agosto.

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Casi la mitad del mercado tiene algún nivel de electrificación

Otro de los cambios que destacó Vélez está relacionado con las tecnologías electrificadas.

El presidente de Renault-Sofasa explicó que Colombia tiene condiciones particulares para la llegada de estos vehículos, entre ellas beneficios arancelarios para los eléctricos y un IVA diferenciado para híbridos y eléctricos.

Muchos conductores no se cambian a la movilidad eléctrica por los altos costos de cambiar o reparar la batería Foto: Unsplash

Según el directivo, dependiendo del mes, entre 45 % y 50 % de los vehículos vendidos en Colombia son electrificados o cuentan con algún nivel de electrificación.

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En el caso de Renault, señaló que 40 % de su portafolio está electrificado y que estas tecnologías representaban el 25 % de sus ventas hasta finales de agosto.

Las cifras del mercado también muestran el crecimiento de esta categoría. Entre enero y agosto se matricularon 33.889 vehículos eléctricos, un aumento de 222,5 % frente al mismo periodo de 2025, mientras que los híbridos llegaron a 63.210 unidades, con un crecimiento de 61 %.

